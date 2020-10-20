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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5507550855095510

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:52

михайлівський банкрот

мені сьогодні тьотка дзвонила. поболтали. сказала что квитанции фагору можно запихнуть в ж. решение верх.суда принято. теперь только финанс суперприемники. я торчал михе 100 какую-то продуктовку в магазе оплатил перед его крахом. фагору сразу платил 3 раза. месяц назад хотели 4тыс. уже 5200 хотят. я тетке сказал что военный и все их расчеты прощаю.
nechmo
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 21:56

михайлівський банкрот

тётя попросила на вайбер справку дать. я сказал что если у вас есть мой договор жду по указанному там адресу копии ришень суда, расчет % и такое. а по телефону денег не дам
nechmo
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:37

  nechmo написав:тётя попросила на вайбер справку дать. я сказал что если у вас есть мой договор жду по указанному там адресу копии ришень суда, расчет % и такое. а по телефону денег не дам

То есть Фагору вы просто так, по доброте душевной и наверное от избытка денег заплатили. А банку даже справку лень скинуть - я всё правильно понимаю? Очень оригинальная логика...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:41

  Vorlon написав:
  nechmo написав:тётя попросила на вайбер справку дать. я сказал что если у вас есть мой договор жду по указанному там адресу копии ришень суда, расчет % и такое. а по телефону денег не дам

То есть Фагору вы просто так, по доброте душевной и наверное от избытка денег заплатили. А банку даже справку лень скинуть - я всё правильно понимаю? Очень оригинальная логика...


Финанс ,то не банк, а очередные шаромыжники.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:35

  Vorlon написав:
  nechmo написав:тётя попросила на вайбер справку дать. я сказал что если у вас есть мой договор жду по указанному там адресу копии ришень суда, расчет % и такое. а по телефону денег не дам

То есть Фагору вы просто так, по доброте душевной и наверное от избытка денег заплатили. А банку даже справку лень скинуть - я всё правильно понимаю? Очень оригинальная логика...

Михалич вмив руки...скинув на колекторів.
Закон про колектори десь тільки мають прийняти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:12

михайлівський банкрот

Vorlon отчего же.лишних денег не бывает. поэтому и вступил в михалыча. вечно до з/платы как-то не хватало. плюс что был льготный период. оплатил долг - % нет.когда он грохнулся нарисовался фагор. кто ж знал что здесь кидалово на кидалове. в 16 еще про коллекторов еще как-то не модно было. а михалычу по совету фонда гаранир.вкладов звонил. все деньги что были на телефоне сожрал автоответчик
nechmo
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:13

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

вот почитал. поднял настроение. поддерживаю автора https://fin-club.com.ua/kolektory-dg-fi ... k-borotsa/
nechmo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:38

  nechmo написав:вот почитал. поднял настроение. поддерживаю автора https://fin-club.com.ua/kolektory-dg-fi ... k-borotsa/

Питання про судові тяжби з боржниками Михалича не досліджене лишилось. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34839
З нами з: 22.11.13
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