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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 21 жов, 2020 21:52
михайлівський банкрот
мені сьогодні тьотка дзвонила. поболтали. сказала что квитанции фагору можно запихнуть в ж. решение верх.суда принято. теперь только финанс суперприемники. я торчал михе 100 какую-то продуктовку в магазе оплатил перед его крахом. фагору сразу платил 3 раза. месяц назад хотели 4тыс. уже 5200 хотят. я тетке сказал что военный и все их расчеты прощаю.
Додано: Сер 21 жов, 2020 21:56
михайлівський банкрот
тётя попросила на вайбер справку дать. я сказал что если у вас есть мой договор жду по указанному там адресу копии ришень суда, расчет % и такое. а по телефону денег не дам
Додано: Сер 21 жов, 2020 23:37
То есть Фагору вы просто так, по доброте душевной и наверное от избытка денег заплатили. А банку даже справку лень скинуть - я всё правильно понимаю? Очень оригинальная логика...
Додано: Чет 22 жов, 2020 10:41
Финанс ,то не банк, а очередные шаромыжники.
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:35
Михалич вмив руки...скинув на колекторів.
Закон про колектори десь тільки мають прийняти.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 18:12
михайлівський банкрот
Vorlon отчего же.лишних денег не бывает. поэтому и вступил в михалыча. вечно до з/платы как-то не хватало. плюс что был льготный период. оплатил долг - % нет.когда он грохнулся нарисовался фагор. кто ж знал что здесь кидалово на кидалове. в 16 еще про коллекторов еще как-то не модно было. а михалычу по совету фонда гаранир.вкладов звонил. все деньги что были на телефоне сожрал автоответчик
Додано: Чет 22 жов, 2020 18:13
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
вот почитал. поднял настроение. поддерживаю автора
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:38
Питання про судові тяжби з боржниками Михалича не досліджене лишилось.
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