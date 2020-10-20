Якийсь фінанс попередив шо відповідальності не уникнути перед кредитором.
Знайшов цидули від Плеяди шо Фагор є належним кредитором.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:32
Якийсь фінанс попередив шо відповідальності не уникнути перед кредитором.
Знайшов цидули від Плеяди шо Фагор є належним кредитором.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:57
Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:57
а кто такая плеяда и каким она боком к решению хто належний кредитор. это от михи должно быть сообщение...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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