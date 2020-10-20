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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5508550955105511

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:32

Якийсь фінанс попередив шо відповідальності не уникнути перед кредитором.
Знайшов цидули від Плеяди шо Фагор є належним кредитором. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:57

  Квесторе_поверніться написав:Якийсь фінанс попередив шо відповідальності не уникнути перед кредитором.
Знайшов цидули від Плеяди шо Фагор є належним кредитором. :)


Тормоза придумали трусы. :D
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:57

  Квесторе_поверніться написав:Якийсь фінанс попередив шо відповідальності не уникнути перед кредитором.
Знайшов цидули від Плеяди шо Фагор є належним кредитором. :)

а кто такая плеяда и каким она боком к решению хто належний кредитор. это от михи должно быть сообщение...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 13:49

  ol_zy написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якийсь фінанс попередив шо відповідальності не уникнути перед кредитором.
Знайшов цидули від Плеяди шо Фагор є належним кредитором. :)

а кто такая плеяда и каким она боком к решению хто належний кредитор. это от михи должно быть сообщение...

Міха продав фінансу так собі міркую.
Але ж Міха вже з 2016 року не є належним кредитором.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35064
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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