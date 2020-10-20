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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5509551055115512>

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 11:01

ol_zy

Вас миха уведомил об этом заказным письмом с оригиналом подписи и мокрой печатью?[/quote]

У них деньги к тому моменту на конверты закончились. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 11:42

  Ratatui написав:ol_zy

Вас миха уведомил об этом заказным письмом с оригиналом подписи и мокрой печатью?


У них деньги к тому моменту на конверты закончились. :mrgreen:[/quote]
значит передача - это фейк.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 08:36

СМС-ка от DG FINANCE - дюже просють звязатись з персональним менеджером.
Ага, щаззз.
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Философ
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:14

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  ol_zy написав:Вас миха уведомил об этом заказным письмом с оригиналом подписи и мокрой печатью?

Тут слід судову практику досліджувати...якщо така є... шо значить належне повідомлення від Михалича.
Можна зайняти позицію шо я визнаю належне повідомлення від Плеяди....Фагор за 4 роки в судовому порядку не витребував борг...термін загальної позивної давності минув.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:18

  Философ написав:СМС-ка от DG FINANCE - дюже просють звязатись з персональним менеджером.
Ага, щаззз.

Нічого не просить...самозванно проголошує себе кредитором...на якій підставі?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:19

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:Але ж Міха вже з 2016 року не є належним кредитором.

Это версия Фагора. У Михи на этот счёт иное мнение, причем где-то с июня-июля 2016-го (в мае на двери отделении на площади Павловской в Харькове была спорная инфа).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:27

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Але ж Міха вже з 2016 року не є належним кредитором.

Это версия Фагора. У Михи на этот счёт иное мнение, причем где-то с июня-июля 2016-го (в мае на двери отделении на площади Павловской в Харькове была спорная инфа).

Так собі міркую шо в судовому протистоянні Плеяди (Фагора) з Фондом поки шо нічия.
Але десь проскакувало інфо шо Фагор банкротять...але він перед банкруцтвом переуступити портфель Михалича цілком може ...мабуть.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:31

Продаж банком «Михайлівський» на публічних торгах (аукціоні) прав вимоги за кредитними договорами фізичних осіб є недійсним, оскільки в порушення ст. 517 Цивільного кодексу України банк «Михайлівський» не передав новому кредитору документи, які засвідчують права вимоги (кредитні справи позичальників). Усі права вимоги та оригінали кредитних справ клієнтів залишаються у власності та розпорядженні ФК «Фагор».
http://fagor.org.ua/#16012020
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:35

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Кому интересно мнение банкрота?

Четыре года они смогли просуществовать доя наивных лохов. Но поток денег от лохов иссяк, а их главный капитал - укаденные у Михалыча договора - имеет ценность только как макулатура.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:39

  Квесторе_поверніться написав:Можна зайняти позицію шо я визнаю належне повідомлення

У вас одна позиция - никому никогда не платить. Есть Гражданский кодекс, всё остальное - это демагогия чтобы "никому никогда не платить".
Vorlon
 
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