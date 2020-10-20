ol_zy
Вас миха уведомил об этом заказным письмом с оригиналом подписи и мокрой печатью?[/quote]
У них деньги к тому моменту на конверты закончились.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 08 лис, 2020 11:01
ol_zy
Вас миха уведомил об этом заказным письмом с оригиналом подписи и мокрой печатью?[/quote]
У них деньги к тому моменту на конверты закончились.
Додано: Нед 08 лис, 2020 11:42
У них деньги к тому моменту на конверты закончились. [/quote]
значит передача - это фейк.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Вів 10 лис, 2020 08:36
СМС-ка от DG FINANCE - дюже просють звязатись з персональним менеджером.
Ага, щаззз.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 09:14
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Тут слід судову практику досліджувати...якщо така є... шо значить належне повідомлення від Михалича.
Можна зайняти позицію шо я визнаю належне повідомлення від Плеяди....Фагор за 4 роки в судовому порядку не витребував борг...термін загальної позивної давності минув.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 09:18
Нічого не просить...самозванно проголошує себе кредитором...на якій підставі?
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Додано: Вів 10 лис, 2020 09:19
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Это версия Фагора. У Михи на этот счёт иное мнение, причем где-то с июня-июля 2016-го (в мае на двери отделении на площади Павловской в Харькове была спорная инфа).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 10 лис, 2020 09:27
Так собі міркую шо в судовому протистоянні Плеяди (Фагора) з Фондом поки шо нічия.
Але десь проскакувало інфо шо Фагор банкротять...але він перед банкруцтвом переуступити портфель Михалича цілком може ...мабуть.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 09:31
Продаж банком «Михайлівський» на публічних торгах (аукціоні) прав вимоги за кредитними договорами фізичних осіб є недійсним, оскільки в порушення ст. 517 Цивільного кодексу України банк «Михайлівський» не передав новому кредитору документи, які засвідчують права вимоги (кредитні справи позичальників). Усі права вимоги та оригінали кредитних справ клієнтів залишаються у власності та розпорядженні ФК «Фагор».
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Додано: Вів 10 лис, 2020 09:35
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Кому интересно мнение банкрота?
Четыре года они смогли просуществовать доя наивных лохов. Но поток денег от лохов иссяк, а их главный капитал - укаденные у Михалыча договора - имеет ценность только как макулатура.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 10 лис, 2020 09:39
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