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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 10 лис, 2020 09:58
Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав:
Можна зайняти позицію шо я визнаю належне повідомлення
У вас одна позиция - никому никогда не платить. Есть Гражданский кодекс, всё остальное - это демагогия чтобы "никому никогда не платить".
Правильная позиция.
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Ratatui
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Додано: Вів 10 лис, 2020 10:10
Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав:
Можна зайняти позицію шо я визнаю належне повідомлення
У вас одна позиция - никому никогда не платить. Есть Гражданский кодекс, всё остальное - это демагогия чтобы "никому никогда не платить".
А хто поставив імяреків клієнтів в позу Зю по кредитах МИхалича?
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Додано: Вів 10 лис, 2020 10:18
Квесторе_поверніться написав: Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав:
Можна зайняти позицію шо я визнаю належне повідомлення
У вас одна позиция - никому никогда не платить. Есть Гражданский кодекс, всё остальное - это демагогия чтобы "никому никогда не платить".
А хто поставив імяреків клієнтів в позу Зю по кредитах МИхалича?
Полищук.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Додано: Вів 10 лис, 2020 10:19
Ratatui написав: Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав:
Можна зайняти позицію шо я визнаю належне повідомлення
У вас одна позиция - никому никогда не платить. Есть Гражданский кодекс, всё остальное - это демагогия чтобы "никому никогда не платить".
Правильная позиция.
А потом мы удивляемся что у нас в стране коррупция и что любой кто дорвался до власти считает своим долгом воровать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Вів 10 лис, 2020 10:21
Ratatui
То есть вы уподобились тем же ворам. И даже плевать на кредитную историю на 10 лет. По факту вы ничем не лучше тех воров...
Квесторе_поверніться написав:
А хто поставив імяреків клієнтів в позу Зю по кредитах МИхалича?
Простите, а вам какая разница?
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Сер 23 вер, 2020 12:22
Ой+
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