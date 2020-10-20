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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5509551055115512

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:58

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Можна зайняти позицію шо я визнаю належне повідомлення

У вас одна позиция - никому никогда не платить. Есть Гражданский кодекс, всё остальное - это демагогия чтобы "никому никогда не платить".


Правильная позиция.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:10

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Можна зайняти позицію шо я визнаю належне повідомлення

У вас одна позиция - никому никогда не платить. Есть Гражданский кодекс, всё остальное - это демагогия чтобы "никому никогда не платить".

А хто поставив імяреків клієнтів в позу Зю по кредитах МИхалича?
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Можна зайняти позицію шо я визнаю належне повідомлення

У вас одна позиция - никому никогда не платить. Есть Гражданский кодекс, всё остальное - это демагогия чтобы "никому никогда не платить".

А хто поставив імяреків клієнтів в позу Зю по кредитах МИхалича?

Полищук.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:19

  Ratatui написав:
  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Можна зайняти позицію шо я визнаю належне повідомлення

У вас одна позиция - никому никогда не платить. Есть Гражданский кодекс, всё остальное - это демагогия чтобы "никому никогда не платить".


Правильная позиция.

А потом мы удивляемся что у нас в стране коррупция и что любой кто дорвался до власти считает своим долгом воровать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:21

Ratatui
То есть вы уподобились тем же ворам. И даже плевать на кредитную историю на 10 лет. По факту вы ничем не лучше тех воров...

  Квесторе_поверніться написав:А хто поставив імяреків клієнтів в позу Зю по кредитах МИхалича?

Простите, а вам какая разница?
Vorlon
 
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