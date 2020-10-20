Держу за вас кулаки. Форумчане думаю тоже поддержат.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 10 лис, 2020 10:43
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:40
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:52
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Академічний інтерес.
Була небезпека шо прийдеться і Фагору і Фонду платити.
Зараз коли Фонд продав кредити колекторам вони не зможе витребувати повернення позиченого.
1. В них немає оригіналів акцептів Михалича.
2. База даних Михалича з 19 травня року 2016 спотворена.
Колектори що цього не знали?
Перспективи судових тяжб нульові.
Помилка а може свідоме рішення була допущена з самого початку.
Коли був спір у Фонда з Плеядою слід було закликати платити не Михаличу а на рахунок нотаріуса до вирішення тяжб.
Але всерівно...злісні неплатники знаючи що оферт немає не платили б.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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