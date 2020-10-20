Держу за вас кулаки. Форумчане думаю тоже поддержат.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 10 лис, 2020 10:43
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:40
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:52
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Академічний інтерес.
Була небезпека шо прийдеться і Фагору і Фонду платити.
Зараз коли Фонд продав кредити колекторам вони не зможе витребувати повернення позиченого.
1. В них немає оригіналів акцептів Михалича.
2. База даних Михалича з 19 травня року 2016 спотворена.
Колектори що цього не знали?
Перспективи судових тяжб нульові.
Помилка а може свідоме рішення була допущена з самого початку.
Коли був спір у Фонда з Плеядою слід було закликати платити не Михаличу а на рахунок нотаріуса до вирішення тяжб.
Але всерівно...злісні неплатники знаючи що оферт немає не платили б.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 лис, 2020 19:36
То есть вы признали себя трусливым лохом который побежал и заплатил, а теперь изображает борца за правду. Очень жаль когда такие как вы свою глупость выдают за поведение добропорядочного гражданина.
Как говорит великий Беня без лоха и жизнь плоха.
Додано: Вів 10 лис, 2020 19:38
Додано: Вів 10 лис, 2020 20:10
Мне понравилось
Миха = понд = Диджеи, т.е. сейчас Кагор и Диджеи вступили в очередной раунд вольной борьбы за мои гроши.
Диджеи предлагают заплатить тело долга на момент ВА +12..15%, т.е. БЕЗ отех х3 накруток
При этом они выкупили наши долги: типа за 109642 кредитных договора за 71072,63 грн, т.е. в среднем не более 700грн/договор. Вообщем я подожду пока мне не предложат скидку -20% на тело на момент ВА (так Дельта предлагала) и потом буду думать.
А пока передайте игнор Диджеям, пусть на кошках тренеруются в красноречии
ПС. Задолженности в УБКИ и ПВБКИ по Михе (от понда) пропали. КИ -- чистая.
Но думаю, шо скоро Диджеи шото своё нарисуют
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 10 лис, 2020 20:49
Додано: Вів 10 лис, 2020 21:05
Ну даа. Думаю понд после продажи долгов сам снял записи о них.
Вот ждемс када диджеи шото своё выложат
... делайте хоть что-нибудь!
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