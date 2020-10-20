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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5510551155125513

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:43

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Ratatui написав:Это ваше личное мнение.

Внезапна!1 У человека своё мнение!1
  Ratatui написав:Дорывайтесь до власти и наводите порядок.
Так и делаю собственно говоря.


Держу за вас кулаки. Форумчане думаю тоже поддержат.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:40

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  vitaliy_berdinskikh написав:Так и делаю собственно говоря.

В яку раду вибрались...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:52

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Vorlon написав:Простите, а вам какая разница?

Академічний інтерес.
Була небезпека шо прийдеться і Фагору і Фонду платити.
Зараз коли Фонд продав кредити колекторам вони не зможе витребувати повернення позиченого.
1. В них немає оригіналів акцептів Михалича.
2. База даних Михалича з 19 травня року 2016 спотворена.
Колектори що цього не знали?
Перспективи судових тяжб нульові.
Помилка а може свідоме рішення була допущена з самого початку.
Коли був спір у Фонда з Плеядою слід було закликати платити не Михаличу а на рахунок нотаріуса до вирішення тяжб.
Але всерівно...злісні неплатники знаючи що оферт немає не платили б.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:36

  Vorlon написав:
  Ratatui написав:Никто не вправе называть никого вором пока нет решения суда.

Назовите решение суда, которое вам запретило погашать долг. Хорошо - вы вор не де-юре, а де-факто.

  Ratatui написав:Поэтому те кто побежал и заплатил по первому щелчку пальцев трусливые лохи

Ничего другого от вора де-факто я и не ожидал услышать.


То есть вы признали себя трусливым лохом который побежал и заплатил, а теперь изображает борца за правду. Очень жаль когда такие как вы свою глупость выдают за поведение добропорядочного гражданина.

Как говорит великий Беня без лоха и жизнь плоха.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:38

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Так и делаю собственно говоря.

В яку раду вибрались...якщо не секрет?


А в ответ тишина...
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 20:10

Мне понравилось ...очередная переуступка на ООО "Диджи Финанс"
Миха = понд = Диджеи, т.е. сейчас Кагор и Диджеи вступили в очередной раунд вольной борьбы за мои гроши.
Диджеи предлагают заплатить тело долга на момент ВА +12..15%, т.е. БЕЗ отех х3 накруток :)
При этом они выкупили наши долги: типа за 109642 кредитных договора за 71072,63 грн, т.е. в среднем не более 700грн/договор. Вообщем я подожду пока мне не предложат скидку -20% на тело на момент ВА (так Дельта предлагала) и потом буду думать.
А пока передайте игнор Диджеям, пусть на кошках тренеруются в красноречии :)

ПС. Задолженности в УБКИ и ПВБКИ по Михе (от понда) пропали. КИ -- чистая.
Но думаю, шо скоро Диджеи шото своё нарисуют :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 20:49

  clientage написав:ПС. Задолженности в УБКИ и ПВБКИ по Михе (от понда) пропали. КИ -- чистая.
Но думаю, шо скоро Диджеи шото своё нарисуют :evil:

Сами пропали?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:05

  Bosstone написав:
  clientage написав:ПС. Задолженности в УБКИ и ПВБКИ по Михе (от понда) пропали. КИ -- чистая.
Но думаю, шо скоро Диджеи шото своё нарисуют :evil:

Сами пропали?

Ну даа. Думаю понд после продажи долгов сам снял записи о них.
Вот ждемс када диджеи шото своё выложат :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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