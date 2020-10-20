Квесторе_поверніться написав:Можна зайняти позицію шо я визнаю належне повідомлення
только ваше визнання никого не интересует, есть кредитор Миха и его ликвидатор (правоприемник) Фонд вот когда они подтвердят уступку вашего договора кому-либо и надлежаще вас уведомят, вот тогда у вас появится право (а возможно и обязанность) вернуть новому кредитору. А пока вас надлежаще не уведомили, то у вас нет никаких оснований возвращать кому либо еще. Как вы в суде докажете, что именно ваш договор передали? Где док-ты о передаче - надлежащее уведомление?
Так нехай належно повідомляють...тільки за це. Порівняю з повідомленням від Плеяди, яке належніше.
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clientage написав:Мне понравилось ...очередная переуступка на ООО "Диджи Финанс" Миха = понд = Диджеи, т.е. сейчас Кагор и Диджеи вступили в очередной раунд вольной борьбы за мои гроши. Диджеи предлагают заплатить тело долга на момент ВА +12..15%, т.е. БЕЗ отех х3 накруток При этом они выкупили наши долги: типа за 109642 кредитных договора за 71072,63 грн, т.е. в среднем не более 700грн/договор. Вообщем я подожду пока мне не предложат скидку -20% на тело на момент ВА (так Дельта предлагала) и потом буду думать. А пока передайте игнор Диджеям, пусть на кошках тренеруются в красноречии
ПС. Задолженности в УБКИ и ПВБКИ по Михе (от понда) пропали. КИ -- чистая. Но думаю, шо скоро Диджеи шото своё нарисуют
Яким макаром пропозиція від діджеїв поступила? Заплатили 71 млн за весь портфель?
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clientage написав:Мне понравилось ...очередная переуступка на ООО "Диджи Финанс" Миха = понд = Диджеи, т.е. сейчас Кагор и Диджеи вступили в очередной раунд вольной борьбы за мои гроши. Диджеи предлагают заплатить тело долга на момент ВА +12..15%, т.е. БЕЗ отех х3 накруток При этом они выкупили наши долги: типа за 109642 кредитных договора за 71072,63 грн, т.е. в среднем не более 700грн/договор. Вообщем я подожду пока мне не предложат скидку -20% на тело на момент ВА (так Дельта предлагала) и потом буду думать. А пока передайте игнор Диджеям, пусть на кошках тренеруются в красноречии
ПС. Задолженности в УБКИ и ПВБКИ по Михе (от понда) пропали. КИ -- чистая. Но думаю, шо скоро Диджеи шото своё нарисуют
Яким макаром пропозиція від діджеїв поступила? Заплатили 71 млн за весь портфель?
На Вайбер. Скинули цветные фотки оферты и дали неделю на подумать. Вот думаю, шо за 1000 грн я б согласился выкупить оригиналы и получить справочку о закрытии долга Отам по ссыли Андрущак достаточно доходчиво все описал. 100тыщ договоров с долгами на сумму 750млн продали за 70 тыщ грн!!! Вы ток вдумайтесь! Теперь на суды вместо понда Диджеи будут ходить. Ввернее заседания будут постоянно откладываться и откладываться, а Диджеи будут трясти и трясти. Я им предлагаю заёмщикам, у которых долг на момент ВА от 10К просто предложить купить справку за 1000, хотя бы ради эксперимента -- я б повёлся. Глядишь и отбили бы свою супер-покупку за 70тыщ, гадёныши
clientage написав:Скинули цветные фотки оферты и дали неделю на подумать.
Оферта це примірник клієнта. В банка має бути акцепт. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
clientage написав:Скинули цветные фотки оферты и дали неделю на подумать.
Оферта це примірник клієнта. В банка має бути акцепт. Ні?
У Михи эта лабуда называлась Заява(оферта), и в правом нижнем углу листа была надпечатка "Примірник Банка". И если помните, то Миха кредитки часто выдавали с 0м лимитом, а наливали сам лимит дето через 2..3 мес пользования Так вот в Оферте у меня указан начальный, 0й лимит. А база спотворена была... и какой там окончательный лимит и окончат. задолженность без суда и не разберешься... ну или по согласованию сторон -- понд же последний год, шо хотел подавал в УБКИ и ПВБКИ