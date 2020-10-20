Квесторе_поверніться написав:Можна зайняти позицію шо я визнаю належне повідомлення
только ваше визнання никого не интересует, есть кредитор Миха и его ликвидатор (правоприемник) Фонд вот когда они подтвердят уступку вашего договора кому-либо и надлежаще вас уведомят, вот тогда у вас появится право (а возможно и обязанность) вернуть новому кредитору. А пока вас надлежаще не уведомили, то у вас нет никаких оснований возвращать кому либо еще. Как вы в суде докажете, что именно ваш договор передали? Где док-ты о передаче - надлежащее уведомление?
Так нехай належно повідомляють...тільки за це. Порівняю з повідомленням від Плеяди, яке належніше.
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clientage написав:Мне понравилось ...очередная переуступка на ООО "Диджи Финанс" Миха = понд = Диджеи, т.е. сейчас Кагор и Диджеи вступили в очередной раунд вольной борьбы за мои гроши. Диджеи предлагают заплатить тело долга на момент ВА +12..15%, т.е. БЕЗ отех х3 накруток При этом они выкупили наши долги: типа за 109642 кредитных договора за 71072,63 грн, т.е. в среднем не более 700грн/договор. Вообщем я подожду пока мне не предложат скидку -20% на тело на момент ВА (так Дельта предлагала) и потом буду думать. А пока передайте игнор Диджеям, пусть на кошках тренеруются в красноречии
ПС. Задолженности в УБКИ и ПВБКИ по Михе (от понда) пропали. КИ -- чистая. Но думаю, шо скоро Диджеи шото своё нарисуют
Яким макаром пропозиція від діджеїв поступила? Заплатили 71 млн за весь портфель?
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clientage написав:Мне понравилось ...очередная переуступка на ООО "Диджи Финанс" Миха = понд = Диджеи, т.е. сейчас Кагор и Диджеи вступили в очередной раунд вольной борьбы за мои гроши. Диджеи предлагают заплатить тело долга на момент ВА +12..15%, т.е. БЕЗ отех х3 накруток При этом они выкупили наши долги: типа за 109642 кредитных договора за 71072,63 грн, т.е. в среднем не более 700грн/договор. Вообщем я подожду пока мне не предложат скидку -20% на тело на момент ВА (так Дельта предлагала) и потом буду думать. А пока передайте игнор Диджеям, пусть на кошках тренеруются в красноречии
ПС. Задолженности в УБКИ и ПВБКИ по Михе (от понда) пропали. КИ -- чистая. Но думаю, шо скоро Диджеи шото своё нарисуют
Яким макаром пропозиція від діджеїв поступила? Заплатили 71 млн за весь портфель?
На Вайбер. Скинули цветные фотки оферты и дали неделю на подумать. Вот думаю, шо за 1000 грн я б согласился выкупить оригиналы и получить справочку о закрытии долга Отам по ссыли Андрущак достаточно доходчиво все описал. 100тыщ договоров с долгами на сумму 750млн продали за 70 тыщ грн!!! Вы ток вдумайтесь! Теперь на суды вместо понда Диджеи будут ходить. Ввернее заседания будут постоянно откладываться и откладываться, а Диджеи будут трясти и трясти. Я им предлагаю заёмщикам, у которых долг на момент ВА от 10К просто предложить купить справку за 1000, хотя бы ради эксперимента -- я б повёлся. Глядишь и отбили бы свою супер-покупку за 70тыщ, гадёныши
clientage написав:Скинули цветные фотки оферты и дали неделю на подумать.
Оферта це примірник клієнта. В банка має бути акцепт. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
clientage написав:Скинули цветные фотки оферты и дали неделю на подумать.
Оферта це примірник клієнта. В банка має бути акцепт. Ні?
У Михи эта лабуда называлась Заява(оферта), и в правом нижнем углу листа была надпечатка "Примірник Банка". И если помните, то Миха кредитки часто выдавали с 0м лимитом, а наливали сам лимит дето через 2..3 мес пользования Так вот в Оферте у меня указан начальный, 0й лимит. А база спотворена была... и какой там окончательный лимит и окончат. задолженность без суда и не разберешься... ну или по согласованию сторон -- понд же последний год, шо хотел подавал в УБКИ и ПВБКИ
Ratatui написав:То есть вы признали себя трусливым лохом который побежал и заплатил, а теперь изображает борца за правду.
Вы несёте феерический бред! Как и многие другие, погасил то, что и так должен был вернуть банку в пределах льготного периода. Уже много лет каждый месяц так гашу множество кредиток. И только от вас слышу, что оказывается так делать не надо
Ratatui написав:Очень жаль когда такие как вы свою глупость выдают за поведение добропорядочного гражданина.
Очень жаль, что некоторые форумчане свой правовой нигилизм выдают за откровение, присущее избранным.
Если бы вам непонятный пифагор прислал просьбу в счёт погашения долга удариться головой в сосну вы бы тоже побежали в лес стучать головой как дятел?
Банкам я чудесно гашу все кредитки и ещё ни одного процента не заплатил лет за 10. А вот всяким проходимцам типа пифагоров и диджеев платят только знатоки права типа вас.