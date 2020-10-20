clientage написав:

Мне понравилосьМиха = понд = Диджеи, т.е. сейчас Кагор и Диджеи вступили в очередной раунд вольной борьбы за мои гроши.Диджеи предлагают заплатить тело долга на момент ВА +12..15%, т.е. БЕЗ отех х3 накрутокПри этом они выкупили наши долги: типа за 109642 кредитных договора за 71072,63 грн, т.е. в среднем не более 700грн/договор. Вообщем я подожду пока мне не предложат скидку -20% на тело на момент ВА (так Дельта предлагала) и потом буду думать.А пока передайте игнор Диджеям, пусть на кошках тренеруются в красноречииПС. Задолженности в УБКИ и ПВБКИ по Михе (от понда) пропали. КИ -- чистая.Но думаю, шо скоро Диджеи шото своё нарисуют