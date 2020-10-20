|
|
|
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:42
IMPRINTER написав: Vorlon написав:Ratatui
Нет. Я был сторонником заплатить банку и забыть. Но каждый имеет право выбора кредитора, кому платить. Вот IMPRINTER
выбрал Фагор - мне не нравится, но он имел право.
Я к тому, что стратегия не платить никому ИМХО худшая и прошедшие 4,5 года это подтвердили.
импринтер принял такое решение, т.к. долг был 2 000 грн. всего.
такой долг и обоим можно было бы заплатить, чтоб заткнулись оба.
А был бы он не 2 к, а 20 к, - то решение было бы - не платить никому.
Именно такое решение и было принято т.к не 2. А пока ребята разберутся и срок давности пройдёт. Точнее уже прошёл.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7329
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:44
Vorlon написав:Ratatui
Нет. Я был сторонником заплатить банку и забыть. Но каждый имеет право выбора кредитора, кому платить. Вот IMPRINTER
выбрал Фагор - мне не нравится, но он имел право.
Я к тому, что стратегия не платить никому ИМХО худшая и прошедшие 4,5 года это подтвердили.
Это лучшая стратегия так как сначала2, потом 3, а теперь уже и 4й шулер претендуют явно не на свои деньги. А самые справедливые украинские суды вынесут ещё ни одно решение кто кому должен.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7329
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48452
|24710870
|
|
|8269
|1510326
|
|
|17990
|4211502
|
Сер 23 вер, 2020 12:22
Ой+
|