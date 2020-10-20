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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:42
IMPRINTER написав: Vorlon написав:Ratatui
Нет. Я был сторонником заплатить банку и забыть. Но каждый имеет право выбора кредитора, кому платить. Вот IMPRINTER
выбрал Фагор - мне не нравится, но он имел право.
Я к тому, что стратегия не платить никому ИМХО худшая и прошедшие 4,5 года это подтвердили.
импринтер принял такое решение, т.к. долг был 2 000 грн. всего.
такой долг и обоим можно было бы заплатить, чтоб заткнулись оба.
А был бы он не 2 к, а 20 к, - то решение было бы - не платить никому.
Именно такое решение и было принято т.к не 2. А пока ребята разберутся и срок давности пройдёт. Точнее уже прошёл.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:44
Vorlon написав:Ratatui
Нет. Я был сторонником заплатить банку и забыть. Но каждый имеет право выбора кредитора, кому платить. Вот IMPRINTER
выбрал Фагор - мне не нравится, но он имел право.
Я к тому, что стратегия не платить никому ИМХО худшая и прошедшие 4,5 года это подтвердили.
Это лучшая стратегия так как сначала2, потом 3, а теперь уже и 4й шулер претендуют явно не на свои деньги. А самые справедливые украинские суды вынесут ещё ни одно решение кто кому должен.
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Ratatui
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Додано: Суб 14 лис, 2020 16:24
взбодрю тему. мне по почте в конверте прислали письмо. не заказное. ящик почтовый без замка. 2 листика. 1 лист - повідомлення про відступлення прав от михи финансу. на 2 листе хронология подій по відступленню прав вимоги с 16 года до 20. юрист-женщина на ютюбе доходчиво рассказывает что они в суд должны давать. я михе должен был 40 грн. пифагоры хотели 4 тыс. эти хотят 5300. не хочу им ни телефон ни вайбер светить чтоб не утомляли. если бы это были серьёзные вымогатели думаю дали бы как насчитано столько и копию моего договора. до 30.10.20 хотят бабла.
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nechmo
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Додано: Нед 15 лис, 2020 13:49
nechmo написав:
взбодрю тему. мне по почте в конверте прислали письмо. не заказное. ящик почтовый без замка. 2 листика. 1 лист - повідомлення про відступлення прав от михи финансу. на 2 листе хронология подій по відступленню прав вимоги с 16 года до 20. юрист-женщина на ютюбе доходчиво рассказывает что они в суд должны давать. я михе должен был 40 грн. пифагоры хотели 4 тыс. эти хотят 5300. не хочу им ни телефон ни вайбер светить чтоб не утомляли. если бы это были серьёзные вымогатели думаю дали бы как насчитано столько и копию моего договора. до 30.10.20 хотят бабла.
Хотеть бабла не вредно. Но вот смогут ли они его получить вот в чём вопрос. Интересно тем кто заплатил кагорам и прочим пифагорам тоже письма счастья послали?
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Ratatui
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Додано: Нед 15 лис, 2020 14:47
nechmo написав:
взбодрю тему. мне по почте в конверте прислали письмо. не заказное. ящик почтовый без замка. 2 листика. 1 лист - повідомлення про відступлення прав от михи финансу. на 2 листе хронология подій по відступленню прав вимоги с 16 года до 20. юрист-женщина на ютюбе доходчиво рассказывает что они в суд должны давать. я михе должен был 40 грн. пифагоры хотели 4 тыс. эти хотят 5300. не хочу им ни телефон ни вайбер светить чтоб не утомляли. если бы это были серьёзные вымогатели думаю дали бы как насчитано столько и копию моего договора. до 30.10.20 хотят бабла.
Від Плеяди більш належніше повідомлення було в 2016 році як на мене.
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