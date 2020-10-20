RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5512551355145515

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:42

  IMPRINTER написав:
  Vorlon написав:Ratatui
Нет. Я был сторонником заплатить банку и забыть. Но каждый имеет право выбора кредитора, кому платить. Вот IMPRINTER выбрал Фагор - мне не нравится, но он имел право.

Я к тому, что стратегия не платить никому ИМХО худшая и прошедшие 4,5 года это подтвердили.


импринтер принял такое решение, т.к. долг был 2 000 грн. всего.
такой долг и обоим можно было бы заплатить, чтоб заткнулись оба.

А был бы он не 2 к, а 20 к, - то решение было бы - не платить никому.


Именно такое решение и было принято т.к не 2. А пока ребята разберутся и срок давности пройдёт. Точнее уже прошёл.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7342
З нами з: 30.11.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:44

  Vorlon написав:Ratatui
Нет. Я был сторонником заплатить банку и забыть. Но каждый имеет право выбора кредитора, кому платить. Вот IMPRINTER выбрал Фагор - мне не нравится, но он имел право.

Я к тому, что стратегия не платить никому ИМХО худшая и прошедшие 4,5 года это подтвердили.


Это лучшая стратегия так как сначала2, потом 3, а теперь уже и 4й шулер претендуют явно не на свои деньги. А самые справедливые украинские суды вынесут ещё ни одно решение кто кому должен.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7342
З нами з: 30.11.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 16:24

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

взбодрю тему. мне по почте в конверте прислали письмо. не заказное. ящик почтовый без замка. 2 листика. 1 лист - повідомлення про відступлення прав от михи финансу. на 2 листе хронология подій по відступленню прав вимоги с 16 года до 20. юрист-женщина на ютюбе доходчиво рассказывает что они в суд должны давать. я михе должен был 40 грн. пифагоры хотели 4 тыс. эти хотят 5300. не хочу им ни телефон ни вайбер светить чтоб не утомляли. если бы это были серьёзные вымогатели думаю дали бы как насчитано столько и копию моего договора. до 30.10.20 хотят бабла.
nechmo
 
Повідомлень: 5
З нами з: 21.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 13:49

  nechmo написав:взбодрю тему. мне по почте в конверте прислали письмо. не заказное. ящик почтовый без замка. 2 листика. 1 лист - повідомлення про відступлення прав от михи финансу. на 2 листе хронология подій по відступленню прав вимоги с 16 года до 20. юрист-женщина на ютюбе доходчиво рассказывает что они в суд должны давать. я михе должен был 40 грн. пифагоры хотели 4 тыс. эти хотят 5300. не хочу им ни телефон ни вайбер светить чтоб не утомляли. если бы это были серьёзные вымогатели думаю дали бы как насчитано столько и копию моего договора. до 30.10.20 хотят бабла.


Хотеть бабла не вредно. Но вот смогут ли они его получить вот в чём вопрос. Интересно тем кто заплатил кагорам и прочим пифагорам тоже письма счастья послали?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7342
З нами з: 30.11.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:47

  nechmo написав:взбодрю тему. мне по почте в конверте прислали письмо. не заказное. ящик почтовый без замка. 2 листика. 1 лист - повідомлення про відступлення прав от михи финансу. на 2 листе хронология подій по відступленню прав вимоги с 16 года до 20. юрист-женщина на ютюбе доходчиво рассказывает что они в суд должны давать. я михе должен был 40 грн. пифагоры хотели 4 тыс. эти хотят 5300. не хочу им ни телефон ни вайбер светить чтоб не утомляли. если бы это были серьёзные вымогатели думаю дали бы как насчитано столько и копию моего договора. до 30.10.20 хотят бабла.

Від Плеяди більш належніше повідомлення було в 2016 році як на мене. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35113
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:51

  Квесторе_поверніться написав:
  nechmo написав:взбодрю тему. мне по почте в конверте прислали письмо. не заказное. ящик почтовый без замка. 2 листика. 1 лист - повідомлення про відступлення прав от михи финансу. на 2 листе хронология подій по відступленню прав вимоги с 16 года до 20. юрист-женщина на ютюбе доходчиво рассказывает что они в суд должны давать. я михе должен был 40 грн. пифагоры хотели 4 тыс. эти хотят 5300. не хочу им ни телефон ни вайбер светить чтоб не утомляли. если бы это были серьёзные вымогатели думаю дали бы как насчитано столько и копию моего договора. до 30.10.20 хотят бабла.

Від Плеяди більш належніше повідомлення було в 2016 році як на мене. :)

ну даа -- касивый плотный конверт с крафтовой бумаги, с окошком, но с нарисованой печатью :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32926
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2620 раз.
Подякували: 3860 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 15:03

А що ніхто Анрощука
https://easydebts.blogspot.com/2020/10/ ... B-5TcSQjCI
не тлумачить?
Плеяда в свій час заплатила 490000000 грн за портфель в 680 млн грн.
Діджеї 70000 грн за портфель 570 млн грн.
Один і той самий портфель продали 2 рази.
Так собі міркував шо Фагор банкротять, Катерина запустить туди санатора і разом з Фондом будуть думу думати шо робить.
Але картина перевернулась навпаки, куш в 570 млн Фонд віддав в руки невідомих бариг а санувати Фагор будуть під Катериною, яка має дбати про державний інтерес.
А чи є тут корупційна складова? І хто кого корумпував і буде корумпувати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35113
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 16:16

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  nechmo написав:на 2 листе хронология подій по відступленню прав вимоги с 16 года до 20

Хронологію в студію.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35113
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5512551355145515
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4844, 4845, 4846
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48452 24711176
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 жов, 2020 19:17
Ratatui
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 825, 826, 827
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8269 1510366
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 жов, 2020 10:37
RuslanKyiv
VAB Банк - БАНКРОТ 1 ... 1798, 1799, 1800
Anonymous » Чет 13 січ, 2005 18:02
17990 4211557
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 вер, 2020 12:22
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (614)
15.11.2020 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.