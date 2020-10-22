взбодрю тему. мне по почте в конверте прислали письмо. не заказное. ящик почтовый без замка. 2 листика. 1 лист - повідомлення про відступлення прав от михи финансу. на 2 листе хронология подій по відступленню прав вимоги с 16 года до 20. юрист-женщина на ютюбе доходчиво рассказывает что они в суд должны давать. я михе должен был 40 грн. пифагоры хотели 4 тыс. эти хотят 5300. не хочу им ни телефон ни вайбер светить чтоб не утомляли. если бы это были серьёзные вымогатели думаю дали бы как насчитано столько и копию моего договора. до 30.10.20 хотят бабла.
nechmo написав:взбодрю тему. мне по почте в конверте прислали письмо. не заказное. ящик почтовый без замка. 2 листика. 1 лист - повідомлення про відступлення прав от михи финансу. на 2 листе хронология подій по відступленню прав вимоги с 16 года до 20. юрист-женщина на ютюбе доходчиво рассказывает что они в суд должны давать. я михе должен был 40 грн. пифагоры хотели 4 тыс. эти хотят 5300. не хочу им ни телефон ни вайбер светить чтоб не утомляли. если бы это были серьёзные вымогатели думаю дали бы как насчитано столько и копию моего договора. до 30.10.20 хотят бабла.
Хотеть бабла не вредно. Но вот смогут ли они его получить вот в чём вопрос. Интересно тем кто заплатил кагорам и прочим пифагорам тоже письма счастья послали?
nechmo написав:взбодрю тему. мне по почте в конверте прислали письмо. не заказное. ящик почтовый без замка. 2 листика. 1 лист - повідомлення про відступлення прав от михи финансу. на 2 листе хронология подій по відступленню прав вимоги с 16 года до 20. юрист-женщина на ютюбе доходчиво рассказывает что они в суд должны давать. я михе должен был 40 грн. пифагоры хотели 4 тыс. эти хотят 5300. не хочу им ни телефон ни вайбер светить чтоб не утомляли. если бы это были серьёзные вымогатели думаю дали бы как насчитано столько и копию моего договора. до 30.10.20 хотят бабла.
Від Плеяди більш належніше повідомлення було в 2016 році як на мене.
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nechmo написав:взбодрю тему. мне по почте в конверте прислали письмо. не заказное. ящик почтовый без замка. 2 листика. 1 лист - повідомлення про відступлення прав от михи финансу. на 2 листе хронология подій по відступленню прав вимоги с 16 года до 20. юрист-женщина на ютюбе доходчиво рассказывает что они в суд должны давать. я михе должен был 40 грн. пифагоры хотели 4 тыс. эти хотят 5300. не хочу им ни телефон ни вайбер светить чтоб не утомляли. если бы это были серьёзные вымогатели думаю дали бы как насчитано столько и копию моего договора. до 30.10.20 хотят бабла.
Від Плеяди більш належніше повідомлення було в 2016 році як на мене.
ну даа -- касивый плотный конверт с крафтовой бумаги, с окошком, но с нарисованой печатью
А що ніхто Анрощука https://easydebts.blogspot.com/2020/10/ ... B-5TcSQjCI не тлумачить? Плеяда в свій час заплатила 490000000 грн за портфель в 680 млн грн. Діджеї 70000 грн за портфель 570 млн грн. Один і той самий портфель продали 2 рази. Так собі міркував шо Фагор банкротять, Катерина запустить туди санатора і разом з Фондом будуть думу думати шо робить. Але картина перевернулась навпаки, куш в 570 млн Фонд віддав в руки невідомих бариг а санувати Фагор будуть під Катериною, яка має дбати про державний інтерес. А чи є тут корупційна складова? І хто кого корумпував і буде корумпувати?
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nechmo написав:на 2 листе хронология подій по відступленню прав вимоги с 16 года до 20
Хронологію в студію.
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Квесторе_поверніться написав:А що ніхто Анрощука https://easydebts.blogspot.com/2020/10/ ... B-5TcSQjCI не тлумачить? Плеяда в свій час заплатила 490000000 грн за портфель в 680 млн грн. Діджеї 70000 грн за портфель 570 млн грн. Один і той самий портфель продали 2 рази. Так собі міркував шо Фагор банкротять, Катерина запустить туди санатора і разом з Фондом будуть думу думати шо робить. Але картина перевернулась навпаки, куш в 570 млн Фонд віддав в руки невідомих бариг а санувати Фагор будуть під Катериною, яка має дбати про державний інтерес. А чи є тут корупційна складова? І хто кого корумпував і буде корумпувати?
Фонд 110 млн виглядає повернув взад. Цифірь Фагора повернутих кредитів невідома.
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