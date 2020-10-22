Ratatui написав: nechmo написав:
взбодрю тему. мне по почте в конверте прислали письмо. не заказное. ящик почтовый без замка. 2 листика. 1 лист - повідомлення про відступлення прав от михи финансу. на 2 листе хронология подій по відступленню прав вимоги с 16 года до 20. юрист-женщина на ютюбе доходчиво рассказывает что они в суд должны давать. я михе должен был 40 грн. пифагоры хотели 4 тыс. эти хотят 5300. не хочу им ни телефон ни вайбер светить чтоб не утомляли. если бы это были серьёзные вымогатели думаю дали бы как насчитано столько и копию моего договора. до 30.10.20 хотят бабла.
Хотеть бабла не вредно. Но вот смогут ли они его получить вот в чём вопрос. Интересно тем кто заплатил кагорам и прочим пифагорам тоже письма счастья послали?
мне письмо первый раз за всю историю прислали. когда михалыч крякнул фагор наехал через месяц. я платил 40 грн. через месяц 200. счетчик работал. через месяц еще 222 грн с перекрытием. тогда козел фагоровский через онлайн написал что в расчете. квитанции и переписку сохранил. если до суда дойдет одно дело что вообще не платил. а другое что пусть разбираются фагор с финансом. это я себя успокаиваю.