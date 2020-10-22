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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5513551455155516

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:53

Квесторе_поверніться а як здесь фото выложить с хренологией ? перепечатывать как-то ломает
nechmo
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:59

  Ratatui написав:
  nechmo написав:взбодрю тему. мне по почте в конверте прислали письмо. не заказное. ящик почтовый без замка. 2 листика. 1 лист - повідомлення про відступлення прав от михи финансу. на 2 листе хронология подій по відступленню прав вимоги с 16 года до 20. юрист-женщина на ютюбе доходчиво рассказывает что они в суд должны давать. я михе должен был 40 грн. пифагоры хотели 4 тыс. эти хотят 5300. не хочу им ни телефон ни вайбер светить чтоб не утомляли. если бы это были серьёзные вымогатели думаю дали бы как насчитано столько и копию моего договора. до 30.10.20 хотят бабла.


Хотеть бабла не вредно. Но вот смогут ли они его получить вот в чём вопрос. Интересно тем кто заплатил кагорам и прочим пифагорам тоже письма счастья послали?

мне письмо первый раз за всю историю прислали. когда михалыч крякнул фагор наехал через месяц. я платил 40 грн. через месяц 200. счетчик работал. через месяц еще 222 грн с перекрытием. тогда козел фагоровский через онлайн написал что в расчете. квитанции и переписку сохранил. если до суда дойдет одно дело что вообще не платил. а другое что пусть разбираются фагор с финансом. это я себя успокаиваю.
nechmo
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:52

  nechmo написав:Квесторе_поверніться а як здесь фото выложить с хренологией ? перепечатывать как-то ломает

Зображення[/quote]
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:57

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  nechmo написав:мне письмо первый раз за всю историю прислали. когда михалыч крякнул фагор наехал через месяц. я платил 40 грн. через месяц 200. счетчик работал. через месяц еще 222 грн с перекрытием. тогда козел фагоровский через онлайн написал что в расчете. квитанции и переписку сохранил. если до суда дойдет одно дело что вообще не платил. а другое что пусть разбираются фагор с финансом. это я себя успокаиваю.

Так скільки хочуть з Вас здерти...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:00

Нова СМС вісточка Діджеїв...стають все напористіші і так легенько пристрашують. :)
А скільки їх СМС коштують? Вже кучу прислали.
Чому не передзвонять...економлять?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:04

  Квесторе_поверніться написав:Нова СМС вісточка Діджеїв...стають все напористіші і так легенько пристрашують. :)
А скільки їх СМС коштують? Вже кучу прислали.
Чому не передзвонять...економлять?


Ищут слабое звено.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:26

Квесторе_поверніться не секрет. пифагор хотел 4300. смс слал. потом фонд кредитування звонил. я сказал в итоге что военный и все % любой банк прощает. сейчас финанс хочет 5300
nechmo
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:35

  Ratatui написав:
  Квесторе_поверніться написав:Нова СМС вісточка Діджеїв...стають все напористіші і так легенько пристрашують. :)
А скільки їх СМС коштують? Вже кучу прислали.
Чому не передзвонять...економлять?


Ищут слабое звено.

Належний кредитор Фагор шукає і неналежний Діджей...ну і нехай.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:55

  nechmo написав:Квесторе_поверніться а як здесь фото выложить с хренологией ? перепечатывать как-то ломает

Можна таким макаром ( зірочку видалити)
[*img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201116/32e971388d9a3508b1673d3dbd94e503.jpg[/img]
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:58

  nechmo написав:Квесторе_поверніться не секрет. пифагор хотел 4300. смс слал. потом фонд кредитування звонил. я сказал в итоге что военный и все % любой банк прощает. сейчас финанс хочет 5300

Це з пару сотень боргу в 2016 хочуть стільки здерти?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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