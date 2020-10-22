nechmo написав:взбодрю тему. мне по почте в конверте прислали письмо. не заказное. ящик почтовый без замка. 2 листика. 1 лист - повідомлення про відступлення прав от михи финансу. на 2 листе хронология подій по відступленню прав вимоги с 16 года до 20. юрист-женщина на ютюбе доходчиво рассказывает что они в суд должны давать. я михе должен был 40 грн. пифагоры хотели 4 тыс. эти хотят 5300. не хочу им ни телефон ни вайбер светить чтоб не утомляли. если бы это были серьёзные вымогатели думаю дали бы как насчитано столько и копию моего договора. до 30.10.20 хотят бабла.
Хотеть бабла не вредно. Но вот смогут ли они его получить вот в чём вопрос. Интересно тем кто заплатил кагорам и прочим пифагорам тоже письма счастья послали?
мне письмо первый раз за всю историю прислали. когда михалыч крякнул фагор наехал через месяц. я платил 40 грн. через месяц 200. счетчик работал. через месяц еще 222 грн с перекрытием. тогда козел фагоровский через онлайн написал что в расчете. квитанции и переписку сохранил. если до суда дойдет одно дело что вообще не платил. а другое что пусть разбираются фагор с финансом. это я себя успокаиваю.
nechmo написав:Квесторе_поверніться а як здесь фото выложить с хренологией ? перепечатывать как-то ломает
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nechmo написав:мне письмо первый раз за всю историю прислали. когда михалыч крякнул фагор наехал через месяц. я платил 40 грн. через месяц 200. счетчик работал. через месяц еще 222 грн с перекрытием. тогда козел фагоровский через онлайн написал что в расчете. квитанции и переписку сохранил. если до суда дойдет одно дело что вообще не платил. а другое что пусть разбираются фагор с финансом. это я себя успокаиваю.
Так скільки хочуть з Вас здерти...якщо не секрет?
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Нова СМС вісточка Діджеїв...стають все напористіші і так легенько пристрашують. А скільки їх СМС коштують? Вже кучу прислали. Чому не передзвонять...економлять?
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Квесторе_поверніться написав:Нова СМС вісточка Діджеїв...стають все напористіші і так легенько пристрашують. А скільки їх СМС коштують? Вже кучу прислали. Чому не передзвонять...економлять?
Ищут слабое звено.
Належний кредитор Фагор шукає і неналежний Діджей...ну і нехай.
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nechmo написав:Квесторе_поверніться а як здесь фото выложить с хренологией ? перепечатывать как-то ломает
Можна таким макаром ( зірочку видалити) [*img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201116/32e971388d9a3508b1673d3dbd94e503.jpg[/img]
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nechmo написав:Квесторе_поверніться не секрет. пифагор хотел 4300. смс слал. потом фонд кредитування звонил. я сказал в итоге что военный и все % любой банк прощает. сейчас финанс хочет 5300
Це з пару сотень боргу в 2016 хочуть стільки здерти?
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