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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:53
Квесторе_поверніться а як здесь фото выложить с хренологией ? перепечатывать как-то ломает
Додано: Пон 16 лис, 2020 13:59
мне письмо первый раз за всю историю прислали. когда михалыч крякнул фагор наехал через месяц. я платил 40 грн. через месяц 200. счетчик работал. через месяц еще 222 грн с перекрытием. тогда козел фагоровский через онлайн написал что в расчете. квитанции и переписку сохранил. если до суда дойдет одно дело что вообще не платил. а другое что пусть разбираются фагор с финансом. это я себя успокаиваю.
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:52
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Додано: Пон 16 лис, 2020 19:57
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Так скільки хочуть з Вас здерти...якщо не секрет?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 20:00
Нова СМС вісточка Діджеїв...стають все напористіші і так легенько пристрашують.
А скільки їх СМС коштують? Вже кучу прислали.
Чому не передзвонять...економлять?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 20:04
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:26
Квесторе_поверніться не секрет. пифагор хотел 4300. смс слал. потом фонд кредитування звонил. я сказал в итоге что военный и все % любой банк прощает. сейчас финанс хочет 5300
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:35
Належний кредитор Фагор шукає і неналежний Діджей...ну і нехай.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 20:55
Можна таким макаром ( зірочку видалити)
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Додано: Пон 16 лис, 2020 20:58
Це з пару сотень боргу в 2016 хочуть стільки здерти?
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