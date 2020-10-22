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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5514551555165517

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:16

Знайшов свій кредит тут
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/ ... hp?lang=ua
в пулі2.
Дані там справді спотворені.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 09:44

  Квесторе_поверніться написав:Знайшов свій кредит тут
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/ ... hp?lang=ua
в пулі2.
Дані там справді спотворені.


В чём это выражается? И долго ли пришлось искать?
Ratatui
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Повідомлень: 7346
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 10:00

  Квесторе_поверніться написав:Знайшов свій кредит тут
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/ ... hp?lang=ua
в пулі2.
Дані там справді спотворені.

...и везде указано "відсутність оригіналів документів"
т.е. все в с̶а̶д̶ суд :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 5514551555165517
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