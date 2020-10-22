в пулі2.
Дані там справді спотворені.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 17 лис, 2020 00:16
Знайшов свій кредит тут
в пулі2.
Дані там справді спотворені.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:44
В чём это выражается? И долго ли пришлось искать?
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:00
...и везде указано "відсутність оригіналів документів"
т.е. все в с̶а̶д̶ суд
... делайте хоть что-нибудь!
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