в пулі2.
Дані там справді спотворені.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 17 лис, 2020 00:16
Знайшов свій кредит тут
в пулі2.
Дані там справді спотворені.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 17 лис, 2020 09:44
В чём это выражается? И долго ли пришлось искать?
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:00
...и везде указано "відсутність оригіналів документів"
т.е. все в с̶а̶д̶ суд
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:48
Сума заборгованості неправильно враховує операції 20-22 травня року 2016.
По номеру договору пошук декілька секунд.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:52
А вы искали ток в типа проданых или по всем?
Бо похоже Миха всё продал, но тут отмечено только 3 проданых пула.
Похоже Диджеи и Пифагор вступили в сговор. Диджей вытрушивает долги, а Пифагор ему продает по сходной цене оригинал договора, который Диджей перепродает клиенту уже со справкой о закрытии долга.
Работают ребятки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:01
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Але в Госпсуді
Діджеї і Плеяда з Фагором можуть піти на зговір і виступлять єдиним фронтом проти імяреків.
Більш логічніше Діджеям здатися Плеяді.
Вони ж потратили всього 70000 а Плеяда 490000000.
Тоді і Фонд повинен буде Плеяді повернути 110 млн грн які він стягнув з імяреків безпідставно як неналежний кредитор.
Але Діджеї саме зараз з наївних хочуть шось здерти на халяву.
Так шо девіз має бути - Ні копійки Діджеям...вони ще не довели в Суді шо є належними кредиторами.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:08
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Шукав по всіх.
Цілком може бути шо так...шо Ви маєте рацію.
Основне імярекам не піддаватись на шантаж.
Чекаємо Судових прецендентів з імяреками.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 17 лис, 2020 11:13, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:08
Миха (т.е. Понд) передал именно Диджеям свои права на дальнейшее ведение судов!
Т.е. теперь Понда просто не будет в судах, будет Диджей против Фагора!
Вот разве шо Понд протиф Плеяды еще цирковое представление останется?
Т.е. я думаю, шо судов больше не будет, а будут выдавливать последние гроши из имяреков через Диджеев.
Потанцуем?
Считаю, что нужно торговаться именно с Диджеями, за 25..30% тела хай дают справку. Это полюбэ для них навар 200..300% от выкупленного за гроши портфеля и перекупленного (за 10..15% ?) от тела оригинала договора
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:20
Дык как бы 3 года прошло. С такими сроками в суде шансов мало.Точнее если судья в адеквате шансов нет.
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:21
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Навіть по 1 грн з 100000 імяреків компенсує 70000.
Там суми заборгованості є що і мізерні але вони неправильні.
І термін загальної позивної давності ніхто не відміняв...ось тільки слід дочекатися як її буде трактувати Суд.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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