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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5515551655175518

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:23

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Считаю, что нужно торговаться именно с Диджеями, за 25..30% тела хай дают справку. Это полюбэ для них навар 200..300% от выкупленного за гроши портфеля и перекупленного (за 10..15% ?) от тела оригинала договора

Навіть по 1 грн з 100000 імяреків компенсує 70000.
Там суми заборгованості є що і мізерні але вони неправильні.
І термін загальної позивної давності ніхто не відміняв...ось тільки слід дочекатися як її буде трактувати Суд.


Если ответчик будет в суде то думаю правильно будет трактовать. А вот если где-то междусобойчик. то возможны варианты.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:29

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Ratatui написав:Если ответчик будет в суде то думаю правильно будет трактовать. А вот если где-то междусобойчик. то возможны варианты.

А Ви маєте ДКБО МИхалича, шо там прописано?
Чи буде Суд приймати ДКБО як доказ?
Можливо багато нюансів.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:53

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:Если ответчик будет в суде то думаю правильно будет трактовать. А вот если где-то междусобойчик. то возможны варианты.

А Ви маєте ДКБО МИхалича, шо там прописано?
Чи буде Суд приймати ДКБО як доказ?
Можливо багато нюансів.

Ну какие суды за 70К?
Тут хлавное уже защититься от произвола коллекторов :evil:
Тут тётушка Ро должна нас защитить, наша надежда и опора :mrgreen: :mrgreen:
Понд снял долги с УБКИ, Диджеи никак (с лета?) не повесят свои.
Похоже им это нерезон делать, учитывая их покупку за 70К. Т.е. они будут все тышком-нышком делать 8)
Думаю, через полгода Диджеи продадут остатки неликвида еще какой-нибудь конторе уже за 5К :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:08

надо было нам скинуться, купить за 80 000 и простить всем долги )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:12

в РФ планировали ввести такую норму (не знаю точно по итогу приняли ее в думе или нет).

Если кредитор продает чей-то кредит с дисконтом, он обюязан сначала за туже сумму его предложить выкупить самому заемщику. Т.е. в нашей бы ситуации для того, чтоб Михалыч мог продать мой кредит ДиДжи за 1 грн. он сначала должен был предложить мне его за 1 грн. Я думаю согласил ся бы даже за две.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:13

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  clientage написав:Тут тётушка Ро должна нас защитить, наша надежда и опора

А шо ...можна челобитну Катерині стукнути шо Діждеї купили портфель без кредитних договорів а тут якимось дивним чином вони в них намалювались.
Нехай викличе на килим Діджеїв, Плеяду та Фагор для пояснень.
Ну і в Суді теж аргумент...де договори намалювались Зін?
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:15

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Тут тётушка Ро должна нас защитить, наша надежда и опора

А шо ...можна челобитну Катерині стукнути шо Діждеї купили портфель без кредитних договорів а тут якимось дивним чином вони в них намалювались.
Нехай викличе на килим Діджеїв, Плеяду та Фагор для пояснень.
Ну і в Суді теж аргумент...де договори намалювались Зін?


откуда у диджи договоры? это они вам сказали что они у них есть? или вы видели у них ваш договор? я не про номера договоров а про подписанный вами договор с вашей подписью.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:20

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:откуда у диджи договоры? это они вам сказали что они у них есть? или вы видели у них ваш договор?

Так Клієнтаж казав шо на вайбер Діджеї його договір йому скинули.
В мене поки шо етап СМС метання від Діджеїв яке ігнорую.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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