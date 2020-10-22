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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:23
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
Считаю, что нужно торговаться именно с Диджеями, за 25..30% тела хай дают справку. Это полюбэ для них навар 200..300% от выкупленного за гроши портфеля и перекупленного (за 10..15% ?) от тела оригинала договора
Навіть по 1 грн з 100000 імяреків компенсує 70000.
Там суми заборгованості є що і мізерні але вони неправильні.
І термін загальної позивної давності ніхто не відміняв...ось тільки слід дочекатися як її буде трактувати Суд.
Если ответчик будет в суде то думаю правильно будет трактовать. А вот если где-то междусобойчик. то возможны варианты.
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Ratatui
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Додано: Вів 17 лис, 2020 11:29
Ratatui написав:
Если ответчик будет в суде то думаю правильно будет трактовать. А вот если где-то междусобойчик. то возможны варианты.
А Ви маєте ДКБО МИхалича, шо там прописано?
Чи буде Суд приймати ДКБО як доказ?
Можливо багато нюансів.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 17 лис, 2020 11:53
Квесторе_поверніться написав: Ratatui написав:
Если ответчик будет в суде то думаю правильно будет трактовать. А вот если где-то междусобойчик. то возможны варианты.
А Ви маєте ДКБО МИхалича, шо там прописано?
Чи буде Суд приймати ДКБО як доказ?
Можливо багато нюансів.
Ну какие суды за 70К?
Тут хлавное уже защититься от произвола коллекторов
Тут тётушка Ро должна нас защитить, наша надежда и опора
Понд снял долги с УБКИ, Диджеи никак (с лета?) не повесят свои.
Похоже им это нерезон делать, учитывая их покупку за 70К. Т.е. они будут все тышком-нышком делать
Думаю, через полгода Диджеи продадут остатки неликвида еще какой-нибудь конторе уже за 5К
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 17 лис, 2020 15:08
надо было нам скинуться, купить за 80 000 и простить всем долги )
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Додано: Вів 17 лис, 2020 15:12
в РФ планировали ввести такую норму (не знаю точно по итогу приняли ее в думе или нет).
Если кредитор продает чей-то кредит с дисконтом, он обюязан сначала за туже сумму его предложить выкупить самому заемщику. Т.е. в нашей бы ситуации для того, чтоб Михалыч мог продать мой кредит ДиДжи за 1 грн. он сначала должен был предложить мне его за 1 грн. Я думаю согласил ся бы даже за две.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 15:13
clientage написав:
Тут тётушка Ро должна нас защитить, наша надежда и опора
А шо ...можна челобитну Катерині стукнути шо Діждеї купили портфель без кредитних договорів а тут якимось дивним чином вони в них намалювались.
Нехай викличе на килим Діджеїв, Плеяду та Фагор для пояснень.
Ну і в Суді теж аргумент...де договори намалювались Зін?
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Додано: Вів 17 лис, 2020 15:15
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
Тут тётушка Ро должна нас защитить, наша надежда и опора
А шо ...можна челобитну Катерині стукнути шо Діждеї купили портфель без кредитних договорів а тут якимось дивним чином вони в них намалювались.
Нехай викличе на килим Діджеїв, Плеяду та Фагор для пояснень.
Ну і в Суді теж аргумент...де договори намалювались Зін?
откуда у диджи договоры? это они вам сказали что они у них есть? или вы видели у них ваш договор? я не про номера договоров а про подписанный вами договор с вашей подписью.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 15:20
IMPRINTER написав:
откуда у диджи договоры? это они вам сказали что они у них есть? или вы видели у них ваш договор?
Так Клієнтаж казав шо на вайбер Діджеї його договір йому скинули.
В мене поки шо етап СМС метання від Діджеїв яке ігнорую.
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