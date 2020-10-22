RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5516551755185519

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:35

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  ROLF написав:Звонили Диджи,сказали дадут оригинал договора в обмен на деньги (деньги вперед),были посланы в суд......

Ше один доказ шо Діджеї в змові з Плеядою і Фагором.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35144
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:52

Квесторе_поверніться

пусть клиентеджь глянет - какубю фотку договора ему прислали ... если эта та, что он сам же отправлял в михайцловский то это понятно .. он тоочно отправля тога, когда в свой домашний архив выписку получал. а без копии договора михалыч выписки не давал
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37739
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6006 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 5516551755185519
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 826, 827, 828
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8276 1510971
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 15:37
Квесторе_поверніться
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4844, 4845, 4846
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48452 24711405
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 жов, 2020 19:17
Ratatui
VAB Банк - БАНКРОТ 1 ... 1798, 1799, 1800
Anonymous » Чет 13 січ, 2005 18:02
17990 4211600
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 вер, 2020 12:22
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.