Ше один доказ шо Діджеї в змові з Плеядою і Фагором.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:35
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Ше один доказ шо Діджеї в змові з Плеядою і Фагором.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:52
Квесторе_поверніться
пусть клиентеджь глянет - какубю фотку договора ему прислали ... если эта та, что он сам же отправлял в михайцловский то это понятно .. он тоочно отправля тога, когда в свой домашний архив выписку получал. а без копии договора михалыч выписки не давал
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:17
С нынешней техникой Пальчевский уже тоже 2раза выборы в США выиграл. На вайбер можно много чего прислать.
Додано: Вів 17 лис, 2020 21:03
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
А як переконатись шо контора має оригінал договора тобою підписаного?
Коли позов в Суді можна клопотати щоб позивач надав оригінал договору.
А без Суда як?
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Додано: Вів 17 лис, 2020 21:33
А на кой он вам нужен? Вы точно один из тех кто 300 к должен. Зачем так переживать будет суд и будет пища. Не будет суда и ни шиша тогда не будет.
Додано: Вів 17 лис, 2020 21:54
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Академічний інтерес...в кожну тему стараюсь погрузитись якнайглибше.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:20
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