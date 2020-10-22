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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5516551755185519

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:35

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  ROLF написав:Звонили Диджи,сказали дадут оригинал договора в обмен на деньги (деньги вперед),были посланы в суд......

Ше один доказ шо Діджеї в змові з Плеядою і Фагором.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:52

Квесторе_поверніться

пусть клиентеджь глянет - какубю фотку договора ему прислали ... если эта та, что он сам же отправлял в михайцловский то это понятно .. он тоочно отправля тога, когда в свой домашний архив выписку получал. а без копии договора михалыч выписки не давал
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:17

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:откуда у диджи договоры? это они вам сказали что они у них есть? или вы видели у них ваш договор?

Так Клієнтаж казав шо на вайбер Діджеї його договір йому скинули.
В мене поки шо етап СМС метання від Діджеїв яке ігнорую.


С нынешней техникой Пальчевский уже тоже 2раза выборы в США выиграл. На вайбер можно много чего прислать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:03

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Ratatui написав:На вайбер можно много чего прислать.

А як переконатись шо контора має оригінал договора тобою підписаного?
Коли позов в Суді можна клопотати щоб позивач надав оригінал договору.
А без Суда як?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:33

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:На вайбер можно много чего прислать.

А як переконатись шо контора має оригінал договора тобою підписаного?
Коли позов в Суді можна клопотати щоб позивач надав оригінал договору.
А без Суда як?


А на кой он вам нужен? Вы точно один из тех кто 300 к должен. Зачем так переживать будет суд и будет пища. Не будет суда и ни шиша тогда не будет.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:54

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Ratatui написав:А на кой он вам нужен?

Академічний інтерес...в кожну тему стараюсь погрузитись якнайглибше.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:А на кой он вам нужен?

Академічний інтерес...в кожну тему стараюсь погрузитись якнайглибше.


Слишком много лишней информации засоряет мозг. Лучше черепушку не перегружать.
Ratatui
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