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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 18 лис, 2020 19:27
Суд должен постановить плеяде и пифагору руки вверх и отдать всё диджеям. Если это будет так, то просматривается явный интерес кого-то с фонда и общем сговоре 3х контор чтобы попробовать поживиться.
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Ratatui
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:02
Ratatui написав:
Суд должен постановить плеяде и пифагору руки вверх и отдать всё диджеям. Если это будет так, то просматривается явный интерес кого-то с фонда и общем сговоре 3х контор чтобы попробовать поживиться.
Якщо Плеяда чесно заплатила 490000000 грн а не схемила то по поняттях портфель кредитів її і Фонд має повернути 110 млн які здер з імяреків Фагору.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:35
Квесторе_поверніться написав: Ratatui написав:
Суд должен постановить плеяде и пифагору руки вверх и отдать всё диджеям. Если это будет так, то просматривается явный интерес кого-то с фонда и общем сговоре 3х контор чтобы попробовать поживиться.
Якщо Плеяда чесно заплатила 490000000 грн а не схемила то по поняттях портфель кредитів її і Фонд має повернути 110 млн які здер з імяреків Фагору.
Снег сойдёт и весна покажет кто где метки ставил.
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Ratatui
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