IMPRINTER написав: Квесторе_поверніться написав: IMPRINTER написав:
откуда у диджи договоры? это они вам сказали что они у них есть? или вы видели у них ваш договор?
Так Клієнтаж казав шо на вайбер Діджеї його договір йому скинули.
В мене поки шо етап СМС метання від Діджеїв яке ігнорую.
михалыч некоторых разводил на копии договоров - не выдавая выписку по счету без них .. некоторые доровольно михалычу дали копию своего договора ... может он ее показал ... там мокрая подпись? или фото копии? если фото копии - так это сам клиентеджь им ее и отправил в свое время ) Они же специально обманом так взаполучали договоры, зная что у них их нет, а наджо будет хоть что-то показывать.
Тама в правом углу внизу "Примірник банку"
Вот думаю съездить в гости таки, на зуб попробовать.
Но это значит, шо Диджеи партизанскими тропами достали договора у Кагора. Думаю выкупили по сходной цене
... делайте хоть что-нибудь!