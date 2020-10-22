Суд должен постановить плеяде и пифагору руки вверх и отдать всё диджеям. Если это будет так, то просматривается явный интерес кого-то с фонда и общем сговоре 3х контор чтобы попробовать поживиться.
Якщо Плеяда чесно заплатила 490000000 грн а не схемила то по поняттях портфель кредитів її і Фонд має повернути 110 млн які здер з імяреків Фагору.
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IMPRINTER написав:откуда у диджи договоры? это они вам сказали что они у них есть? или вы видели у них ваш договор?
Так Клієнтаж казав шо на вайбер Діджеї його договір йому скинули. В мене поки шо етап СМС метання від Діджеїв яке ігнорую.
михалыч некоторых разводил на копии договоров - не выдавая выписку по счету без них .. некоторые доровольно михалычу дали копию своего договора ... может он ее показал ... там мокрая подпись? или фото копии? если фото копии - так это сам клиентеджь им ее и отправил в свое время ) Они же специально обманом так взаполучали договоры, зная что у них их нет, а наджо будет хоть что-то показывать.
Тама в правом углу внизу "Примірник банку" Вот думаю съездить в гости таки, на зуб попробовать. Но это значит, шо Диджеи партизанскими тропами достали договора у Кагора. Думаю выкупили по сходной цене