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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 18 лис, 2020 19:27
Суд должен постановить плеяде и пифагору руки вверх и отдать всё диджеям. Если это будет так, то просматривается явный интерес кого-то с фонда и общем сговоре 3х контор чтобы попробовать поживиться.
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Ratatui
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:02
Ratatui написав:
Суд должен постановить плеяде и пифагору руки вверх и отдать всё диджеям. Если это будет так, то просматривается явный интерес кого-то с фонда и общем сговоре 3х контор чтобы попробовать поживиться.
Якщо Плеяда чесно заплатила 490000000 грн а не схемила то по поняттях портфель кредитів її і Фонд має повернути 110 млн які здер з імяреків Фагору.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:35
Квесторе_поверніться написав: Ratatui написав:
Суд должен постановить плеяде и пифагору руки вверх и отдать всё диджеям. Если это будет так, то просматривается явный интерес кого-то с фонда и общем сговоре 3х контор чтобы попробовать поживиться.
Якщо Плеяда чесно заплатила 490000000 грн а не схемила то по поняттях портфель кредитів її і Фонд має повернути 110 млн які здер з імяреків Фагору.
Снег сойдёт и весна покажет кто где метки ставил.
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Ratatui
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Додано: Чет 19 лис, 2020 00:46
IMPRINTER написав: Квесторе_поверніться написав: IMPRINTER написав:
откуда у диджи договоры? это они вам сказали что они у них есть? или вы видели у них ваш договор?
Так Клієнтаж казав шо на вайбер Діджеї його договір йому скинули.
В мене поки шо етап СМС метання від Діджеїв яке ігнорую.
михалыч некоторых разводил на копии договоров - не выдавая выписку по счету без них .. некоторые доровольно михалычу дали копию своего договора ... может он ее показал ... там мокрая подпись? или фото копии? если фото копии - так это сам клиентеджь им ее и отправил в свое время ) Они же специально обманом так взаполучали договоры, зная что у них их нет, а наджо будет хоть что-то показывать.
Тама в правом углу внизу "Примірник банку"
Вот думаю съездить в гости таки, на зуб попробовать.
Но это значит, шо Диджеи партизанскими тропами достали договора у Кагора. Думаю выкупили по сходной цене
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 19 лис, 2020 09:59
clientage
Тама в правом углу внизу "Примірник банку"
Вот думаю съездить в гости таки, на зуб попробовать.
Но это значит, шо Диджеи партизанскими тропами достали договора у Кагора. Думаю выкупили по сходной цене
Возможно это всё одна банда только лишние рты из фонда добавились.
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Ratatui
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Додано: Чет 19 лис, 2020 14:55
Ratatui написав:clientage
Тама в правом углу внизу "Примірник банку"
Вот думаю съездить в гости таки, на зуб попробовать.
Но это значит, шо Диджеи партизанскими тропами достали договора у Кагора. Думаю выкупили по сходной цене
Возможно это всё одна банда только лишние рты из фонда добавились.
Докази цього і слід зібрати...особливо допитливі і на суд 26.11.20 можуть спробувати просочитись. Ні?
А який матеріал для журналюг.
Тема корупції в Фонді розкрита недостатньо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 19 лис, 2020 18:51
меня нет. видимо фонд признал, что я все заплатил вовремя и проценты они не имели права насчитывать (мне в УБКИ фонд светил долг в районе 50грн - я так понял это были проценты за несколько дней)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:06
ol_zy написав:
меня нет. видимо фонд признал, что я все заплатил вовремя и проценты они не имели права насчитывать (мне в УБКИ фонд светил долг в районе 50грн - я так понял это были проценты за несколько дней)
Расслабляться рано.
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Ratatui
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Додано: Пон 23 лис, 2020 13:56
Діджеї вісточки перестали слати...Плеяді здались?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 14:03
Квесторе_поверніться написав:
Діджеї вісточки перестали слати...Плеяді здались?
Думаю ротация кадров недельку будет
Похоже, шо пришли новые заробітчани на сдельной работе, сразу постарались слупить по-быстрячку за 2 недельки.
Теперь новая партия зайдет, недельку будет въезжать в тему и потом 2 недельки будут по-новой колбасить заёмщиков
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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