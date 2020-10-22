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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 23 лис, 2020 14:58
это был первичный мониторинг на разделение клиентов на кластеры и, как следствие, разные методы работы с ними ...
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Pig Lives Matter
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:00
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Начиная с вторника плотно звонили по пять,шесть раз в день с 7.30 до 19.30, замахался блокировать...рисовали долг в шесть с копейками...,сегодня тишина ,через человечка с фонда узнал,что мой долг выкупила за 26коп. довира и гарантия, дальше видать продали диджеям....
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:11
Довіра (D-ді) і гарантія (G-джі) і діджеї...це одна сатана.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 17:14
Никому -ни хрена?! пишится слитно или раздельно?!
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:39
Ця
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