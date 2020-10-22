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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5518551955205521

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:58

это был первичный мониторинг на разделение клиентов на кластеры и, как следствие, разные методы работы с ними ...
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:34

похоже
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:00

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Начиная с вторника плотно звонили по пять,шесть раз в день с 7.30 до 19.30, замахался блокировать...рисовали долг в шесть с копейками...,сегодня тишина ,через человечка с фонда узнал,что мой долг выкупила за 26коп. довира и гарантия, дальше видать продали диджеям....
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:11

  ROLF написав:Начиная с вторника плотно звонили по пять,шесть раз в день с 7.30 до 19.30, замахался блокировать...рисовали долг в шесть с копейками...,сегодня тишина ,через человечка с фонда узнал,что мой долг выкупила за 26коп. довира и гарантия, дальше видать продали диджеям....

Довіра (D-ді) і гарантія (G-джі) і діджеї...це одна сатана. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:14

  Квесторе_поверніться написав:
  ROLF написав:Начиная с вторника плотно звонили по пять,шесть раз в день с 7.30 до 19.30, замахался блокировать...рисовали долг в шесть с копейками...,сегодня тишина ,через человечка с фонда узнал,что мой долг выкупила за 26коп. довира и гарантия, дальше видать продали диджеям....

Довіра (D-ді) і гарантія (G-джі) і діджеї...це одна сатана. :)

Никому -ни хрена?! пишится слитно или раздельно?! :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:39

  ROLF написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ROLF написав:Начиная с вторника плотно звонили по пять,шесть раз в день с 7.30 до 19.30, замахался блокировать...рисовали долг в шесть с копейками...,сегодня тишина ,через человечка с фонда узнал,что мой долг выкупила за 26коп. довира и гарантия, дальше видать продали диджеям....

Довіра (D-ді) і гарантія (G-джі) і діджеї...це одна сатана. :)

Никому -ни хрена?! пишится слитно или раздельно?! :mrgreen:

Ця
http://dgfinance.com.ua/
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:06

  ROLF написав:Начиная с вторника плотно звонили по пять,шесть раз в день с 7.30 до 19.30, замахался блокировать...рисовали долг в шесть с копейками...,сегодня тишина ,через человечка с фонда узнал,что мой долг выкупила за 26коп. довира и гарантия, дальше видать продали диджеям....


Блин чтобы такого купить копеек за 30
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:11

  Ratatui написав:
  ROLF написав:Начиная с вторника плотно звонили по пять,шесть раз в день с 7.30 до 19.30, замахался блокировать...рисовали долг в шесть с копейками...,сегодня тишина ,через человечка с фонда узнал,что мой долг выкупила за 26коп. довира и гарантия, дальше видать продали диджеям....


Блин чтобы такого купить копеек за 30

Так борг 6 тисяч так міркую...не 6 гривень. Ні?
І взагалі юристи рекомендують спілкуватися виключно листами через пошту.
Цидули без мокрого підпису відповідальних осіб виключно ігнорувати.
Якщо в відсилаючої сторони є докази що кореспонденцію Ви отримали і цидули оформлені належним чином бажано відповісти і протилежну сторону додатково нагрузити наданням додаткових матеріалів.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:
  ROLF написав:Начиная с вторника плотно звонили по пять,шесть раз в день с 7.30 до 19.30, замахался блокировать...рисовали долг в шесть с копейками...,сегодня тишина ,через человечка с фонда узнал,что мой долг выкупила за 26коп. довира и гарантия, дальше видать продали диджеям....


Блин чтобы такого купить копеек за 30

Так борг 6 тисяч так міркую...не 6 гривень. Ні?
6тысяч....купили за 26коп.,я им сказал могу дать вам чуть денежек,но договор вперед..,ответили: деньги вперед, а потом договор....,но обещали выслать на домой доки подтверждающие покупку долга....подождем...
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:33

Андрощук он гроші заробляє і пише вже багато років запити Фонду, Плеяді і Фагору. Готується до можливих судових тяжб.
Так собі міркую він найбільше в темі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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