Наблюдаем дальше.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:05
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:38
26.11.20 о 11:30 год.
Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 17
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 23 лис, 2020 20:40
так про что этот очередной сут?
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Pig Lives Matter
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:12
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