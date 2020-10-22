Наблюдаем дальше.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:05
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:38
26.11.20 о 11:30 год.
Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 17
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Додано: Пон 23 лис, 2020 20:40
так про что этот очередной сут?
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Pig Lives Matter
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:12
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:04
вернуть документы по всем кредитам портфеля діджеям;
признать недействительной переуступку с Плеяды на Фагор;
признать отсутствующим право Фагора получать средства заемщиков по кредитам;
взыскать с Плеяды и Фагора 682,3 млн. грн.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 10:47
т.е. диджи хочет и с Фагора получить бабки, уплаченные ему климентами Михайловского и с самих клиентов тоже? )
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:23
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
В процесі тяжб позовні вимоги можна змінювати...будем бачити куди піде процес.
Але раніше за Фондом стояла держава...зараз хто стоїть за діджеями не знаю.
Як на мене в Адміністративному Суді нікчемність по переуступці Михалича Плеяді так остаточно і не занікчемили. Фонд трактував в свою сторону, Фагор в свою. А як протрактує Господарський Суд залишається загадкою.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:30
5й точкой чувствую, шо свернут они эти суды. А сами сговорятся, перепихнут др. др. те договора и подоят самых несговорчивых заемщиков как тока можно, через 3 года то после ВА. Советую никаких бамаг с Диджеями не подписывать, Гарантийных Листов от них не брать, все щупать хлаСами и торговаться -- хай делятся награбленым
Я так смотрю по звонкам -- у них каждые 2..3 недели меняется персонал, и каждый по-новой пытается втЕреться в доверие к заемщику, хамить перестали
... делайте хоть что-нибудь!
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