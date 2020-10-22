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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5519552055215522

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:05

  Квесторе_поверніться написав:Андрощук он гроші заробляє і пише вже багато років запити Фонду, Плеяді і Фагору. Готується до можливих судових тяжб.
Так собі міркую він найбільше в темі.


Наблюдаем дальше.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:38

  Ratatui написав:
  Квесторе_поверніться написав:Андрощук он гроші заробляє і пише вже багато років запити Фонду, Плеяді і Фагору. Готується до можливих судових тяжб.
Так собі міркую він найбільше в темі.


Наблюдаем дальше.

26.11.20 о 11:30 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 17
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так про что этот очередной сут?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:12

  IMPRINTER написав:так про что этот очередной сут?


Наверное кто кому договора и собранную капусту должен отдать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:04

  IMPRINTER написав:так про что этот очередной сут?

вернуть документы по всем кредитам портфеля діджеям;
признать недействительной переуступку с Плеяды на Фагор;
признать отсутствующим право Фагора получать средства заемщиков по кредитам;
взыскать с Плеяды и Фагора 682,3 млн. грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:47

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:так про что этот очередной сут?

вернуть документы по всем кредитам портфеля діджеям;
признать недействительной переуступку с Плеяды на Фагор;
признать отсутствующим право Фагора получать средства заемщиков по кредитам;
взыскать с Плеяды и Фагора 682,3 млн. грн.


т.е. диджи хочет и с Фагора получить бабки, уплаченные ему климентами Михайловского и с самих клиентов тоже? )
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:23

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:т.е. диджи хочет и с Фагора получить бабки, уплаченные ему климентами Михайловского и с самих клиентов тоже? )

В процесі тяжб позовні вимоги можна змінювати...будем бачити куди піде процес.
Але раніше за Фондом стояла держава...зараз хто стоїть за діджеями не знаю.
Як на мене в Адміністративному Суді нікчемність по переуступці Михалича Плеяді так остаточно і не занікчемили. Фонд трактував в свою сторону, Фагор в свою. А як протрактує Господарський Суд залишається загадкою.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:30

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:т.е. диджи хочет и с Фагора получить бабки, уплаченные ему климентами Михайловского и с самих клиентов тоже? )

В процесі тяжб позовні вимоги можна змінювати...будем бачити куди піде процес.
Але раніше за Фондом стояла держава...зараз хто стоїть за діджеями не знаю.
Як на мене в Адміністративному Суді нікчемність по переуступці Михалича Плеяді так остаточно і не занікчемили. Фонд трактував в свою сторону, Фагор в свою. А як протрактує Господарський Суд залишається загадкою.

5й точкой чувствую, шо свернут они эти суды. А сами сговорятся, перепихнут др. др. те договора и подоят самых несговорчивых заемщиков как тока можно, через 3 года то после ВА. Советую никаких бамаг с Диджеями не подписывать, Гарантийных Листов от них не брать, все щупать хлаСами и торговаться -- хай делятся награбленым :)
Я так смотрю по звонкам -- у них каждые 2..3 недели меняется персонал, и каждый по-новой пытается втЕреться в доверие к заемщику, хамить перестали :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:35

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:т.е. диджи хочет и с Фагора получить бабки, уплаченные ему климентами Михайловского и с самих клиентов тоже? )

В процесі тяжб позовні вимоги можна змінювати...будем бачити куди піде процес.
Але раніше за Фондом стояла держава...зараз хто стоїть за діджеями не знаю.
Як на мене в Адміністративному Суді нікчемність по переуступці Михалича Плеяді так остаточно і не занікчемили. Фонд трактував в свою сторону, Фагор в свою. А як протрактує Господарський Суд залишається загадкою.

5й точкой чувствую, шо свернут они эти суды. А сами сговорятся, перепихнут др. др. те договора и подоят самых несговорчивых заемщиков как тока можно, через 3 года то после ВА. Советую никаких бамаг с Диджеями не подписывать, Гарантийных Листов от них не брать, все щупать хлаСами и торговаться -- хай делятся награбленым :)
Я так смотрю по звонкам -- у них каждые 2..3 недели меняется персонал, и каждый по-новой пытается втЕреться в доверие к заемщику, хамить перестали :mrgreen:

Сегодня позвонили...но без огонька ,без задора....да и номер стоит на автоответчике...,вот вчера на автоответчик тёлка даже добрый день сказала...потом как то скуксилась....все их номера начинаются с 097958хххх
ROLF
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:32

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  ROLF написав:.все их номера начинаются с 097958хххх

СМС із 0442379984
Хочуть звязку на 0673693337
http://zvonki.octo.net/number.aspx/0442379984 (По этой ссылки люди пишут о номере, как о мошенниках, что были угрозы и т.д.)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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