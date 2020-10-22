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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5520552155225523

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:57

  Квесторе_поверніться написав:
  ROLF написав:.все их номера начинаются с 097958хххх

СМС із 0442379984
Хочуть звязку на 0673693337
http://zvonki.octo.net/number.aspx/0442379984 (По этой ссылки люди пишут о номере, как о мошенниках, что были угрозы и т.д.)

Есть такая приложуха на тел. Truecaller определяет номер входящего номера если его уже кто то подписал.....
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:00

  ROLF написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ROLF написав:.все их номера начинаются с 097958хххх

СМС із 0442379984
Хочуть звязку на 0673693337
http://zvonki.octo.net/number.aspx/0442379984 (По этой ссылки люди пишут о номере, как о мошенниках, что были угрозы и т.д.)

Есть такая приложуха на тел. Truecaller определяет номер входящего номера если его уже кто то подписал.....

Так что если после установки данной приложухи вам будут звонить пи**ры 1-8,то это они пи**ры :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:00

  ROLF написав:Есть такая приложуха на тел. Truecaller определяет номер входящего номера если его уже кто то подписал.....

И попутно сливает в сеть адресную книгу со смарта?
Vorlon
 
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