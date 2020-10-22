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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 25 лис, 2020 14:57
Квесторе_поверніться написав: ROLF написав:
.все их номера начинаются с 097958хххх
СМС із 0442379984
Хочуть звязку на 0673693337http://zvonki.octo.net/number.aspx/0442379984
(По этой ссылки люди пишут о номере, как о мошенниках, что были угрозы и т.д.)
Есть такая приложуха на тел. Truecaller определяет номер входящего номера если его уже кто то подписал.....
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ROLF
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:00
ROLF написав: Квесторе_поверніться написав: ROLF написав:
.все их номера начинаются с 097958хххх
СМС із 0442379984
Хочуть звязку на 0673693337http://zvonki.octo.net/number.aspx/0442379984
(По этой ссылки люди пишут о номере, как о мошенниках, что были угрозы и т.д.)
Есть такая приложуха на тел. Truecaller определяет номер входящего номера если его уже кто то подписал.....
Так что если после установки данной приложухи вам будут звонить пи**ры 1-8,то это они пи**ры
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ROLF
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:00
ROLF написав:
Есть такая приложуха на тел. Truecaller определяет номер входящего номера если его уже кто то подписал.....
И попутно сливает в сеть адресную книгу со смарта?
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Vorlon
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