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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5520552155225523

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:57

  Квесторе_поверніться написав:
  ROLF написав:.все их номера начинаются с 097958хххх

СМС із 0442379984
Хочуть звязку на 0673693337
http://zvonki.octo.net/number.aspx/0442379984 (По этой ссылки люди пишут о номере, как о мошенниках, что были угрозы и т.д.)

Есть такая приложуха на тел. Truecaller определяет номер входящего номера если его уже кто то подписал.....
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:00

  ROLF написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  ROLF написав:.все их номера начинаются с 097958хххх

СМС із 0442379984
Хочуть звязку на 0673693337
http://zvonki.octo.net/number.aspx/0442379984 (По этой ссылки люди пишут о номере, как о мошенниках, что были угрозы и т.д.)

Есть такая приложуха на тел. Truecaller определяет номер входящего номера если его уже кто то подписал.....

Так что если после установки данной приложухи вам будут звонить пи**ры 1-8,то это они пи**ры :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:00

  ROLF написав:Есть такая приложуха на тел. Truecaller определяет номер входящего номера если его уже кто то подписал.....

И попутно сливает в сеть адресную книгу со смарта?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:59

  Vorlon написав:
  ROLF написав:Есть такая приложуха на тел. Truecaller определяет номер входящего номера если его уже кто то подписал.....

И попутно сливает в сеть адресную книгу со смарта?

Если есть гугл ак.то уже похер кто куда что сливает, кноплочный тел. и шапочка из фольги, ну или прятаться в аптечном киоске в Запорожье.....
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:44

Діджеї всіх в хвіст і гриву... :)
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:09

  Квесторе_поверніться написав:Діджеї всіх в хвіст і гриву... :)
https://minfin.com.ua/company/mihailovskiy/review

Да...не угомонные С...,сегодня звонили на фин.номер в Михе(стоит на автоответчике)и на номер в том же смартофоне (др.оператор) был включен режим "глухой бабушки"
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:21

А є тут хто заплатив Фагору і їх Діджеї почали кошмарити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:38

  Квесторе_поверніться написав:А є тут хто заплатив Фагору і їх Діджеї почали кошмарити?

Я погасил Михайловскому все кредитки за несколько дней до ввода ВА. Все договора оказались у Фагора и он мне выдал справку о том ,что у меня нет долга.Как мои договора оказались у Фагора,я не знаю. Михайловский нарисовал мне долг,соответственно диджеям и их последователям мои объяснения не подходят.По этому поводу вся нормативная лексика у меня давно закончилась!
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:50

  IGNAT написав:
  Квесторе_поверніться написав:А є тут хто заплатив Фагору і їх Діджеї почали кошмарити?

Я погасил Михайловскому все кредитки за несколько дней до ввода ВА. Все договора оказались у Фагора и он мне выдал справку о том ,что у меня нет долга.Как мои договора оказались у Фагора,я не знаю. Михайловский нарисовал мне долг,соответственно диджеям и их последователям мои объяснения не подходят.По этому поводу вся нормативная лексика у меня давно закончилась!

Ну так база платьожок в останні дні життя Михалича спотворена і інфо в Діджеїв недостовірна.
А яким макаром Фагор визнав Ваші погашення і справку видав?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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