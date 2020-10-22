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А є тут хто заплатив Фагору і їх Діджеї почали кошмарити?
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Квесторе_поверніться написав:А є тут хто заплатив Фагору і їх Діджеї почали кошмарити?
Я погасил Михайловскому все кредитки за несколько дней до ввода ВА. Все договора оказались у Фагора и он мне выдал справку о том ,что у меня нет долга.Как мои договора оказались у Фагора,я не знаю. Михайловский нарисовал мне долг,соответственно диджеям и их последователям мои объяснения не подходят.По этому поводу вся нормативная лексика у меня давно закончилась!
Квесторе_поверніться написав:А є тут хто заплатив Фагору і їх Діджеї почали кошмарити?
Я погасил Михайловскому все кредитки за несколько дней до ввода ВА. Все договора оказались у Фагора и он мне выдал справку о том ,что у меня нет долга.Как мои договора оказались у Фагора,я не знаю. Михайловский нарисовал мне долг,соответственно диджеям и их последователям мои объяснения не подходят.По этому поводу вся нормативная лексика у меня давно закончилась!
Ну так база платьожок в останні дні життя Михалича спотворена і інфо в Діджеїв недостовірна. А яким макаром Фагор визнав Ваші погашення і справку видав?
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