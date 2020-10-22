Глянув одним оком на договір відступлення кредиторських вимог Михалича на Діджеїв.
Є там такий цікавий пункт шо Діджеї вивчили судові справи з Плеядою і Фагором і не будуть мати претензій до Михалича незалежно від того як вони закінчаться.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:50
Глянув одним оком на договір відступлення кредиторських вимог Михалича на Діджеїв.
Є там такий цікавий пункт шо Діджеї вивчили судові справи з Плеядою і Фагором і не будуть мати претензій до Михалича незалежно від того як вони закінчаться.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 17:11
Так і не будуть, тому що зараз вони і сам Михалич, в них є бамага, де Михалич надає їм всі права нести вдповідальність за себе... Михалича(понда) більше не буде в судах.
А два хФактори між собою то договоряться як дерибанити позич-ів, їм для цього суди не потрібні
От тільки термін давності підкачав
... делайте хоть что-нибудь!
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