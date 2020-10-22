RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5521552255235524

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:50

Глянув одним оком на договір відступлення кредиторських вимог Михалича на Діджеїв.
Є там такий цікавий пункт шо Діджеї вивчили судові справи з Плеядою і Фагором і не будуть мати претензій до Михалича незалежно від того як вони закінчаться.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35252
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:11

  Квесторе_поверніться написав:Глянув одним оком на договір відступлення кредиторських вимог Михалича на Діджеїв.
Є там такий цікавий пункт шо Діджеї вивчили судові справи з Плеядою і Фагором і не будуть мати претензій до Михалича незалежно від того як вони закінчаться.

Так і не будуть, тому що зараз вони і сам Михалич, в них є бамага, де Михалич надає їм всі права нести вдповідальність за себе... Михалича(понда) більше не буде в судах.

А два хФактори між собою то договоряться як дерибанити позич-ів, їм для цього суди не потрібні :mrgreen:
От тільки термін давності підкачав 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33052
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2624 раз.
Подякували: 3877 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:50

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Глянув одним оком на договір відступлення кредиторських вимог Михалича на Діджеїв.
Є там такий цікавий пункт шо Діджеї вивчили судові справи з Плеядою і Фагором і не будуть мати претензій до Михалича незалежно від того як вони закінчаться.

Так і не будуть, тому що зараз вони і сам Михалич, в них є бамага, де Михалич надає їм всі права нести вдповідальність за себе... Михалича(понда) більше не буде в судах.

А два хФактори між собою то договоряться як дерибанити позич-ів, їм для цього суди не потрібні :mrgreen:
От тільки термін давності підкачав 8)

Анрущак якось слизько про термін загальної позивної давності мовить.
Каже про про графік погашення кредитів і шо термін давності рахується від кожного погашення. Якщо від останнього погашення в графіку минуло 3 роки то і термін сплив.
По карткових кредитах говорить про термін позивної давностфі це закінченяя дії карти плюс 3 роки.
Явно хоче щоб народ ішов до нього і платив за запити до Діджеїв, Плеяди і Фагора.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35252
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:44

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:26.11.20 о 11:30 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 17

А Суд то був чи не було...шоу ніхто не відвідав?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35252
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1762 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5521552255235524
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 826, 827, 828
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8278 1511563
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лис, 2020 22:14
Goodman
Вектор Банк- БАНКРОТ? 1 ... 78, 79, 80
Модератор » П'ят 22 кві, 2016 12:33
798 105100
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 21:36
Ratatui
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4844, 4845, 4846
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48452 24712719
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 жов, 2020 19:17
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26636)
26.11.2020 19:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.