Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Банки Банкрути / МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ + Додати

тему Відповісти

на тему Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації

#<1 ... 5521552255235524 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 19% 70 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 14% 52 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 58 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 32% 118 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 18% 67 Всього голосів : 365 Додано: Чет 26 лис, 2020 16:50 Глянув одним оком на договір відступлення кредиторських вимог Михалича на Діджеїв.

Є там такий цікавий пункт шо Діджеї вивчили судові справи з Плеядою і Фагором і не будуть мати претензій до Михалича незалежно від того як вони закінчаться. http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 35256 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1762 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 17:11 Квесторе_поверніться написав: Глянув одним оком на договір відступлення кредиторських вимог Михалича на Діджеїв.

Є там такий цікавий пункт шо Діджеї вивчили судові справи з Плеядою і Фагором і не будуть мати претензій до Михалича незалежно від того як вони закінчаться. Глянув одним оком на договір відступлення кредиторських вимог Михалича на Діджеїв.Є там такий цікавий пункт шо Діджеї вивчили судові справи з Плеядою і Фагором і не будуть мати претензій до Михалича незалежно від того як вони закінчаться.

Так і не будуть, тому що зараз вони і сам Михалич, в них є бамага, де Михалич надає їм всі права нести вдповідальність за себе... Михалича(понда) більше не буде в судах.



А два хФактори між собою то договоряться як дерибанити позич-ів, їм для цього суди не потрібні

От тільки термін давності підкачав Так і не будуть, тому що зараз вони і сам Михалич, в них є бамага, де Михалич надає їм всі права нести вдповідальність за себе... Михалича(понда) більше не буде в судах.А два хФактори між собою то договоряться як дерибанити позич-ів, їм для цього суди не потрібніОт тільки термін давності підкачав ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 33056 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2624 раз. Подякували: 3879 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 17:50 clientage написав: Квесторе_поверніться написав: Глянув одним оком на договір відступлення кредиторських вимог Михалича на Діджеїв.

Є там такий цікавий пункт шо Діджеї вивчили судові справи з Плеядою і Фагором і не будуть мати претензій до Михалича незалежно від того як вони закінчаться. Глянув одним оком на договір відступлення кредиторських вимог Михалича на Діджеїв.Є там такий цікавий пункт шо Діджеї вивчили судові справи з Плеядою і Фагором і не будуть мати претензій до Михалича незалежно від того як вони закінчаться.

Так і не будуть, тому що зараз вони і сам Михалич, в них є бамага, де Михалич надає їм всі права нести вдповідальність за себе... Михалича(понда) більше не буде в судах.



А два хФактори між собою то договоряться як дерибанити позич-ів, їм для цього суди не потрібні

От тільки термін давності підкачав Так і не будуть, тому що зараз вони і сам Михалич, в них є бамага, де Михалич надає їм всі права нести вдповідальність за себе... Михалича(понда) більше не буде в судах.А два хФактори між собою то договоряться як дерибанити позич-ів, їм для цього суди не потрібніОт тільки термін давності підкачав

Анрущак якось слизько про термін загальної позивної давності мовить.

Каже про про графік погашення кредитів і шо термін давності рахується від кожного погашення. Якщо від останнього погашення в графіку минуло 3 роки то і термін сплив.

По карткових кредитах говорить про термін позивної давностфі це закінченяя дії карти плюс 3 роки.

Явно хоче щоб народ ішов до нього і платив за запити до Діджеїв, Плеяди і Фагора. Анрущак якось слизько про термін загальної позивної давності мовить.Каже про про графік погашення кредитів і шо термін давності рахується від кожного погашення. Якщо від останнього погашення в графіку минуло 3 роки то і термін сплив.По карткових кредитах говорить про термін позивної давностфі це закінченяя дії карти плюс 3 роки.Явно хоче щоб народ ішов до нього і платив за запити до Діджеїв, Плеяди і Фагора. http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 35256 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1762 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лис, 2020 18:44 Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ Квесторе_поверніться написав: 26.11.20 о 11:30 год.



Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 17 26.11.20 о 11:30 год.Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 17

А Суд то був чи не було...шоу ніхто не відвідав? А Суд то був чи не було...шоу ніхто не відвідав? http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 35256 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1762 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:39 Квесторе_поверніться написав: clientage написав: Квесторе_поверніться написав: Глянув одним оком на договір відступлення кредиторських вимог Михалича на Діджеїв.

Є там такий цікавий пункт шо Діджеї вивчили судові справи з Плеядою і Фагором і не будуть мати претензій до Михалича незалежно від того як вони закінчаться. Глянув одним оком на договір відступлення кредиторських вимог Михалича на Діджеїв.Є там такий цікавий пункт шо Діджеї вивчили судові справи з Плеядою і Фагором і не будуть мати претензій до Михалича незалежно від того як вони закінчаться.

Так і не будуть, тому що зараз вони і сам Михалич, в них є бамага, де Михалич надає їм всі права нести вдповідальність за себе... Михалича(понда) більше не буде в судах.



А два хФактори між собою то договоряться як дерибанити позич-ів, їм для цього суди не потрібні

От тільки термін давності підкачав Так і не будуть, тому що зараз вони і сам Михалич, в них є бамага, де Михалич надає їм всі права нести вдповідальність за себе... Михалича(понда) більше не буде в судах.А два хФактори між собою то договоряться як дерибанити позич-ів, їм для цього суди не потрібніОт тільки термін давності підкачав

Анрущак якось слизько про термін загальної позивної давності мовить.

Каже про про графік погашення кредитів і шо термін давності рахується від кожного погашення. Якщо від останнього погашення в графіку минуло 3 роки то і термін сплив.

По карткових кредитах говорить про термін позивної давностфі це закінченяя дії карти плюс 3 роки.

Явно хоче щоб народ ішов до нього і платив за запити до Діджеїв, Плеяди і Фагора. Анрущак якось слизько про термін загальної позивної давності мовить.Каже про про графік погашення кредитів і шо термін давності рахується від кожного погашення. Якщо від останнього погашення в графіку минуло 3 роки то і термін сплив.По карткових кредитах говорить про термін позивної давностфі це закінченяя дії карти плюс 3 роки.Явно хоче щоб народ ішов до нього і платив за запити до Діджеїв, Плеяди і Фагора.

мне диджеи последний раз звонили. я заикнулся про срок давности. там как быку красной тряпкой перед мордой.. говорит что по этим договорам срока давности нет. бред какой-то. альфа банк 75 лет срок давности. лидер. а этим закон не писан. и интересно фонд гарантування требовал 4 тыс с меня. через полгода диджеи свое добавили уже 5300. мне диджеи последний раз звонили. я заикнулся про срок давности. там как быку красной тряпкой перед мордой.. говорит что по этим договорам срока давности нет. бред какой-то. альфа банк 75 лет срок давности. лидер. а этим закон не писан. и интересно фонд гарантування требовал 4 тыс с меня. через полгода диджеи свое добавили уже 5300. nechmo Повідомлень: 10 З нами з: 21.10.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:07 IMPRINTER написав: так про что этот очередной сут? так про что этот очередной сут?

Точні формулювання

__________________________

У червні 2016 року Публічне акціонерне товариство "Банк Михайлівський" (далі - ПАТ "Банк Михайлівський") звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Плеяда" (далі - ТОВ "ФК "Плеяда"), Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фагор" (далі - ТОВ "ФК "Фагор"), треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; Національний банк України та ОСОБА_1 , в якому просило застосувати наслідки нікчемності договору факторингу від 19.05.2016 № 1905, а саме:



- зобов`язати ТОВ "ФК "Плеяда" передати ПАТ "Банк Михайлівський" документи, отримані ним від ПАТ "Банк Михайлівський" згідно договору факторингу від 19.05.2016 № 1905 та актів прийому-передачі від 20.05.2016 № 1 і № 2;



- визнати відсутніми у ТОВ "ФК "Плеяда" будь-яких майнових прав (прав вимоги) до боржників, перелік яких зазначено у договорі факторингу від 19.05.2016 №1905, реєстрах прав вимог від 19.05.2016 № 1 та від 20.05.2016 № 2 до цього договору та актах прийому-передачі від 20.05.2016 № 1 і № 2 до зазначеного договору факторингу;



- визнати недійсним договір факторингу від 20.05.2016 № 1, укладений між ТОВ "ФК "Плеяда" та ТОВ "ФК "Фагор";



- зобов`язати ТОВ "ФК "Фагор" передати ПАТ "Банк Михайлівський" документи, отримані ним від ПАТ "Банк Михайлівський" згідно договору факторингу від 19.05.2016 № 1905 та актів прийому-передачі до нього від 20.05.2016 № 1 і № 2;



- визнати відсутніми у ТОВ "ФК "Фагор" будь-яких майнових прав (прав вимоги) до боржників, перелік яких зазначено у договорі факторингу від 19.05.2016 №1905, реєстрах прав вимог до нього від 19.05.2016 № 1 та від 20.05.2016 № 2, актах прийому-передачі від 20.05.2016 до зазначеного договору факторингу № 1 і № 2, та договорі факторингу від 20.05.2016 № 1 та додатках до нього.



21.04.2017 позивач заявою уточнив свої позовні вимоги та, крім вищезазначеного просив стягнути з ТОВ "ФК "Плеяда" і ТОВ "ФК "Фагор" на користь ПАТ "Банк Михайлівський" 682 297 854,87 грн, яку судом першої інстанції 10.05.2017 прийнято до розгляду. Точні формулювання__________________________У червні 2016 року Публічне акціонерне товариство "Банк Михайлівський" (далі - ПАТ "Банк Михайлівський") звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Плеяда" (далі - ТОВ "ФК "Плеяда"), Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фагор" (далі - ТОВ "ФК "Фагор"), треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; Національний банк України та ОСОБА_1 , в якому просило застосувати наслідки нікчемності договору факторингу від 19.05.2016 № 1905, а саме:- зобов`язати ТОВ "ФК "Плеяда" передати ПАТ "Банк Михайлівський" документи, отримані ним від ПАТ "Банк Михайлівський" згідно договору факторингу від 19.05.2016 № 1905 та актів прийому-передачі від 20.05.2016 № 1 і № 2;- визнати відсутніми у ТОВ "ФК "Плеяда" будь-яких майнових прав (прав вимоги) до боржників, перелік яких зазначено у договорі факторингу від 19.05.2016 №1905, реєстрах прав вимог від 19.05.2016 № 1 та від 20.05.2016 № 2 до цього договору та актах прийому-передачі від 20.05.2016 № 1 і № 2 до зазначеного договору факторингу;- визнати недійсним договір факторингу від 20.05.2016 № 1, укладений між ТОВ "ФК "Плеяда" та ТОВ "ФК "Фагор";- зобов`язати ТОВ "ФК "Фагор" передати ПАТ "Банк Михайлівський" документи, отримані ним від ПАТ "Банк Михайлівський" згідно договору факторингу від 19.05.2016 № 1905 та актів прийому-передачі до нього від 20.05.2016 № 1 і № 2;- визнати відсутніми у ТОВ "ФК "Фагор" будь-яких майнових прав (прав вимоги) до боржників, перелік яких зазначено у договорі факторингу від 19.05.2016 №1905, реєстрах прав вимог до нього від 19.05.2016 № 1 та від 20.05.2016 № 2, актах прийому-передачі від 20.05.2016 до зазначеного договору факторингу № 1 і № 2, та договорі факторингу від 20.05.2016 № 1 та додатках до нього.21.04.2017 позивач заявою уточнив свої позовні вимоги та, крім вищезазначеного просив стягнути з ТОВ "ФК "Плеяда" і ТОВ "ФК "Фагор" на користь ПАТ "Банк Михайлівський" 682 297 854,87 грн, яку судом першої інстанції 10.05.2017 прийнято до розгляду. http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 35256 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1762 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5521552255235524 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Философ і 2 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 826 , 827 , 828

Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28 Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28 8278 1511575

Goodman Чет 19 лис, 2020 22:14 Вектор Банк- БАНКРОТ? 1 ... 78 , 79 , 80

Модератор » П'ят 22 кві, 2016 12:33 798 105107

Ratatui Вів 17 лис, 2020 21:36 Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4844 , 4845 , 4846

Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06 Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06 48452 24712865

Ratatui Чет 22 жов, 2020 19:17