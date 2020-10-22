Глянув одним оком на договір відступлення кредиторських вимог Михалича на Діджеїв.
Є там такий цікавий пункт шо Діджеї вивчили судові справи з Плеядою і Фагором і не будуть мати претензій до Михалича незалежно від того як вони закінчаться.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:50
Глянув одним оком на договір відступлення кредиторських вимог Михалича на Діджеїв.
Є там такий цікавий пункт шо Діджеї вивчили судові справи з Плеядою і Фагором і не будуть мати претензій до Михалича незалежно від того як вони закінчаться.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 17:11
Так і не будуть, тому що зараз вони і сам Михалич, в них є бамага, де Михалич надає їм всі права нести вдповідальність за себе... Михалича(понда) більше не буде в судах.
А два хФактори між собою то договоряться як дерибанити позич-ів, їм для цього суди не потрібні
От тільки термін давності підкачав
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:50
Анрущак якось слизько про термін загальної позивної давності мовить.
Каже про про графік погашення кредитів і шо термін давності рахується від кожного погашення. Якщо від останнього погашення в графіку минуло 3 роки то і термін сплив.
По карткових кредитах говорить про термін позивної давностфі це закінченяя дії карти плюс 3 роки.
Явно хоче щоб народ ішов до нього і платив за запити до Діджеїв, Плеяди і Фагора.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 18:44
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
А Суд то був чи не було...шоу ніхто не відвідав?
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:39
мне диджеи последний раз звонили. я заикнулся про срок давности. там как быку красной тряпкой перед мордой.. говорит что по этим договорам срока давности нет. бред какой-то. альфа банк 75 лет срок давности. лидер. а этим закон не писан. и интересно фонд гарантування требовал 4 тыс с меня. через полгода диджеи свое добавили уже 5300.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:07
Точні формулювання
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У червні 2016 року Публічне акціонерне товариство "Банк Михайлівський" (далі - ПАТ "Банк Михайлівський") звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Плеяда" (далі - ТОВ "ФК "Плеяда"), Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фагор" (далі - ТОВ "ФК "Фагор"), треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; Національний банк України та ОСОБА_1 , в якому просило застосувати наслідки нікчемності договору факторингу від 19.05.2016 № 1905, а саме:
- зобов`язати ТОВ "ФК "Плеяда" передати ПАТ "Банк Михайлівський" документи, отримані ним від ПАТ "Банк Михайлівський" згідно договору факторингу від 19.05.2016 № 1905 та актів прийому-передачі від 20.05.2016 № 1 і № 2;
- визнати відсутніми у ТОВ "ФК "Плеяда" будь-яких майнових прав (прав вимоги) до боржників, перелік яких зазначено у договорі факторингу від 19.05.2016 №1905, реєстрах прав вимог від 19.05.2016 № 1 та від 20.05.2016 № 2 до цього договору та актах прийому-передачі від 20.05.2016 № 1 і № 2 до зазначеного договору факторингу;
- визнати недійсним договір факторингу від 20.05.2016 № 1, укладений між ТОВ "ФК "Плеяда" та ТОВ "ФК "Фагор";
- зобов`язати ТОВ "ФК "Фагор" передати ПАТ "Банк Михайлівський" документи, отримані ним від ПАТ "Банк Михайлівський" згідно договору факторингу від 19.05.2016 № 1905 та актів прийому-передачі до нього від 20.05.2016 № 1 і № 2;
- визнати відсутніми у ТОВ "ФК "Фагор" будь-яких майнових прав (прав вимоги) до боржників, перелік яких зазначено у договорі факторингу від 19.05.2016 №1905, реєстрах прав вимог до нього від 19.05.2016 № 1 та від 20.05.2016 № 2, актах прийому-передачі від 20.05.2016 до зазначеного договору факторингу № 1 і № 2, та договорі факторингу від 20.05.2016 № 1 та додатках до нього.
21.04.2017 позивач заявою уточнив свої позовні вимоги та, крім вищезазначеного просив стягнути з ТОВ "ФК "Плеяда" і ТОВ "ФК "Фагор" на користь ПАТ "Банк Михайлівський" 682 297 854,87 грн, яку судом першої інстанції 10.05.2017 прийнято до розгляду.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:05
ну а финансу-то что ?
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