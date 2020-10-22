Додано: Чет 26 лис, 2020 16:50

Глянув одним оком на договір відступлення кредиторських вимог Михалича на Діджеїв.

Є там такий цікавий пункт шо Діджеї вивчили судові справи з Плеядою і Фагором і не будуть мати претензій до Михалича незалежно від того як вони закінчаться.