Судяться 2 імярека за 3 і 1,5 млн грн
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 29 лис, 2020 12:07
Справа про банкруцтво Фагора
Судяться 2 імярека за 3 і 1,5 млн грн
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 29 лис, 2020 12:09
Привалов переніс засідання на 17 грудня на 10-30, все таж кімната 17.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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