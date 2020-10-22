Судяться 2 імярека за 3 і 1,5 млн грн
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 29 лис, 2020 12:07
Справа про банкруцтво Фагора
Судяться 2 імярека за 3 і 1,5 млн грн
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 29 лис, 2020 12:09
Привалов переніс засідання на 17 грудня на 10-30, все таж кімната 17.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 30 лис, 2020 18:53
Тут поради для тих зто має заставне майно
Їх можна конкретизувати
0. З представником колектора краще по телефону не спілкуватися.
1. Коли хочете поспілкуватись то його слід ідентифікувати.
Запитати про дозвіл зробити аудіозапис розмови.
Запитати Прізвище Імя?
Яку Контору він представляє?
Назву контори? Єрдпоу? Юридичну адресу? Керівника?
Яке відношення має той хто дзвонить до названої контори?
Вислухати яку інфо хоче донести той хто дзвонить.
Уточнити все необхідне в наданій інфо.
Стосовно Діджеїв, Плеяди і Фагора повідомити що питання належного кредитора
вирішується в Господарському Суді м. Києва. Слухання в підготовчому етапі.
До слухань по суті ще не перейшли (це вже друге коло), потім буде слухання по суті, Рішення, Апеляція, Постанова, Касація...і тільки тоді можливо щось проясниться...а можливо ще більше запутається.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 02 гру, 2020 09:25
Як працює ТОВ ФК Довіра і гарантія що тісно повязана з ТОВ Діджі Фінанс
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 02 гру, 2020 10:01
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Что то уже вторую неделю на звонят,сдулись!?
Додано: Сер 02 гру, 2020 10:25
І СМС перестали слати...можливо побачили шо вже потратились а вихлоп то нульовий.
Хто хотів вже заплатив Михаличу і Фагору а інші не хочуть і мають на це законні підстави. Питання хто законний кредитор на даний час відповіді не має.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 02 гру, 2020 10:37
Та кидалы они, обещали доки про переуступку долга прислать домой жду жду, все глаза проглядел......
Додано: Сер 02 гру, 2020 10:40
Предлагали отправить НП, надо было соглашаться.....пусть бы потратились...
Додано: Сер 02 гру, 2020 11:41
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Ще виниає питання чому з боргом (недоведеним в Суді) ТОВ Діджі ФІнанс прцює ТОВ ФК Довіра та гарантія?
Чи немає переуступки як Плеяда переуступила Фагору?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|