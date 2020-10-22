Додано: Сер 02 гру, 2020 15:13

они бы поступили по простому ...

простить всем %%%

клиенты гасят только тело ... и получает спарвки о гашении долга перед обоими кредиторами

бабки кагор и диджжи делят попалам ...

обоим было выгодно бы ...

тут же многие готовы погасить, но не готовы платить насчитанные проценты и платить тело обоим ...

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