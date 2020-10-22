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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5523552455255526

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:00

  ROLF написав:Квесторе_поверніться
Фонд продал долги ТОВ ФК Довіра та гарантія, это подтвержденная инфа.....

И он же передал Диджеям право дальше оспаривать в судах статус надлежащего кредитора.
Суды пошли на 2й круг, де вместо Михи(Понда) теперь будут Диджеи протиф Кагора, у которых так и нет (официально) оригиналов договоров.
Более 3х лет этой чехарды прошло -- аля-улю-гони-гусей :mrgreen:
Я вот подбираю детдом, куда отдам тело своего кредита :idea:

ПС. Судя по моим наблюдениям Диджеи таки договорились(за мзду малую), шо Кагор выдаст им отдельные оригиналы договоров, которыми те будут стращать заемщиков в Вайбере :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:08

  clientage написав:
  ROLF написав:Квесторе_поверніться
Фонд продал долги ТОВ ФК Довіра та гарантія, это подтвержденная инфа.....

И он же передал Диджеям право дальше оспаривать в судах статус надлежащего кредитора.
Суды пошли на 2й круг, де вместо Михи(Понда) теперь будут Диджеи протиф Кагора, у которых так и нет (официально) оригиналов договоров.
Более 3х лет этой чехарды прошло -- аля-улю-гони-гусей :mrgreen:
Я вот подбираю детдом, куда отдам тело своего кредита :idea:

ПС. Судя по моим наблюдениям Диджеи таки договорились(за мзду малую), шо Кагор выдаст им отдельные оригиналы договоров, которыми те будут стращать заемщиков в Вайбере :mrgreen:


ну явно по тем, кто кагору не заплатил
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:09

  clientage написав:
  ROLF написав:Квесторе_поверніться
Фонд продал долги ТОВ ФК Довіра та гарантія, это подтвержденная инфа.....

И он же передал Диджеям право дальше оспаривать в судах статус надлежащего кредитора.
Суды пошли на 2й круг, де вместо Михи(Понда) теперь будут Диджеи протиф Кагора, у которых так и нет (официально) оригиналов договоров.
Более 3х лет этой чехарды прошло -- аля-улю-гони-гусей :mrgreen:
Я вот подбираю детдом, куда отдам тело своего кредита :idea:

ПС. Судя по моим наблюдениям Диджеи таки договорились(за мзду малую), шо Кагор выдаст им отдельные оригиналы договоров, которыми те будут стращать заемщиков в Вайбере :mrgreen:

Хорошая идея, респект, если так все сделают. Себе за нервы хоть на пиво надо оставить))) Я вот не выдержал, погасил ворам из фонда...
vanok
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:11

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  ROLF написав:Квесторе_поверніться
Фонд продал долги ТОВ ФК Довіра та гарантія, это подтвержденная инфа.....

И он же передал Диджеям право дальше оспаривать в судах статус надлежащего кредитора.
Суды пошли на 2й круг, де вместо Михи(Понда) теперь будут Диджеи протиф Кагора, у которых так и нет (официально) оригиналов договоров.
Более 3х лет этой чехарды прошло -- аля-улю-гони-гусей :mrgreen:
Я вот подбираю детдом, куда отдам тело своего кредита :idea:

ПС. Судя по моим наблюдениям Диджеи таки договорились(за мзду малую), шо Кагор выдаст им отдельные оригиналы договоров, которыми те будут стращать заемщиков в Вайбере :mrgreen:


ну явно по тем, кто кагору не заплатил

Ну даа :wink:
Мне вот интерестно, при погашению Кагору он оригинал договора возвращал заёмщику?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:13

они бы поступили по простому ...
простить всем %%%
клиенты гасят только тело ... и получает спарвки о гашении долга перед обоими кредиторами
бабки кагор и диджжи делят попалам ...
обоим было выгодно бы ...
тут же многие готовы погасить, но не готовы платить насчитанные проценты и платить тело обоим ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:16

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  vanok написав:Я вот не выдержал, погасил ворам из фонда...

Но вы же гасили Понду с переплатой на их лево-начисленные %%?
Оригинал договора от понда не получили -- мол в Реестре все есть, ну УБКИ почистили.
Я на такое не согласен.
Кстати, из УБКИ мою задолженность Понд убрал, вот жду шо Диджеи там нарисуют. Думаю им дороговато это будет стоить, не потянут :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:21

  clientage написав:
  vanok написав:Я вот не выдержал, погасил ворам из фонда...

Но вы же гасили Понду с переплатой на их лево-начисленные %%?
Оригинал договора от понда не получили -- мол в Реестре все есть, ну УБКИ почистили.
Я на такое не согласен.
Кстати, из УБКИ мою задолженность Понд убрал, вот жду шо Диджеи там нарисуют. Думаю им дороговато это будет стоить, не потянут :)


так если вы погасили фонду как ваш кредит мог пойти диджи?
фонд заникчемил гаашение самому себе?
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:23

  clientage написав:
  vanok написав:Я вот не выдержал, погасил ворам из фонда...

Но вы же гасили Понду с переплатой на их лево-начисленные %%?
Оригинал договора от понда не получили -- мол в Реестре все есть, ну УБКИ почистили.
Я на такое не согласен.
Кстати, из УБКИ мою задолженность Понд убрал, вот жду шо Диджеи там нарисуют. Думаю им дороговато это будет стоить, не потянут :)

Да с их гавняными %, уж не помню сколько но не много было около 1т, да и никто кроме фонда не претендовал на мои... потому и решил погасится.
А так воров из фонда бы к ответстенности, убрали бы все левые проценты и люди бы погасились фонду... но кому то это было не неужно, и в итоге продано за копейки...
vanok
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 15:49

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

мои 2500,с начисленными непонятно кем процентами по итогу 5к.с копейками....по словам Диджи,и купленную ими аж за 26копеек....,пусть сосут вкусную конхфетку тузик......
ROLF
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