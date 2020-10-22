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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:00
ROLF написав:Квесторе_поверніться
Фонд продал долги ТОВ ФК Довіра та гарантія, это подтвержденная инфа.....
И он же передал Диджеям право дальше оспаривать в судах статус надлежащего кредитора.
Суды пошли на 2й круг, де вместо Михи(Понда) теперь будут Диджеи протиф Кагора, у которых так и нет (официально) оригиналов договоров.
Более 3х лет этой чехарды прошло -- аля-улю-гони-гусей
Я вот подбираю детдом, куда отдам тело своего кредита
ПС. Судя по моим наблюдениям Диджеи таки договорились(за мзду малую), шо Кагор выдаст им отдельные оригиналы договоров, которыми те будут стращать заемщиков в Вайбере
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:08
clientage написав: ROLF написав:Квесторе_поверніться
Фонд продал долги ТОВ ФК Довіра та гарантія, это подтвержденная инфа.....
И он же передал Диджеям право дальше оспаривать в судах статус надлежащего кредитора.
Суды пошли на 2й круг, де вместо Михи(Понда) теперь будут Диджеи протиф Кагора, у которых так и нет (официально) оригиналов договоров.
Более 3х лет этой чехарды прошло -- аля-улю-гони-гусей
Я вот подбираю детдом, куда отдам тело своего кредита
ПС. Судя по моим наблюдениям Диджеи таки договорились(за мзду малую), шо Кагор выдаст им отдельные оригиналы договоров, которыми те будут стращать заемщиков в Вайбере
ну явно по тем, кто кагору не заплатил
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:09
clientage написав: ROLF написав:Квесторе_поверніться
Фонд продал долги ТОВ ФК Довіра та гарантія, это подтвержденная инфа.....
И он же передал Диджеям право дальше оспаривать в судах статус надлежащего кредитора.
Суды пошли на 2й круг, де вместо Михи(Понда) теперь будут Диджеи протиф Кагора, у которых так и нет (официально) оригиналов договоров.
Более 3х лет этой чехарды прошло -- аля-улю-гони-гусей
Я вот подбираю детдом, куда отдам тело своего кредита
ПС. Судя по моим наблюдениям Диджеи таки договорились(за мзду малую), шо Кагор выдаст им отдельные оригиналы договоров, которыми те будут стращать заемщиков в Вайбере
Хорошая идея, респект, если так все сделают. Себе за нервы хоть на пиво надо оставить))) Я вот не выдержал, погасил ворам из фонда...
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:11
IMPRINTER написав: clientage написав: ROLF написав:Квесторе_поверніться
Фонд продал долги ТОВ ФК Довіра та гарантія, это подтвержденная инфа.....
И он же передал Диджеям право дальше оспаривать в судах статус надлежащего кредитора.
Суды пошли на 2й круг, де вместо Михи(Понда) теперь будут Диджеи протиф Кагора, у которых так и нет (официально) оригиналов договоров.
Более 3х лет этой чехарды прошло -- аля-улю-гони-гусей
Я вот подбираю детдом, куда отдам тело своего кредита
ПС. Судя по моим наблюдениям Диджеи таки договорились(за мзду малую), шо Кагор выдаст им отдельные оригиналы договоров, которыми те будут стращать заемщиков в Вайбере
ну явно по тем, кто кагору не заплатил
Ну даа
Мне вот интерестно, при погашению Кагору он оригинал договора возвращал заёмщику?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:13
они бы поступили по простому ...
простить всем %%%
клиенты гасят только тело ... и получает спарвки о гашении долга перед обоими кредиторами
бабки кагор и диджжи делят попалам ...
обоим было выгодно бы ...
тут же многие готовы погасить, но не готовы платить насчитанные проценты и платить тело обоим ...
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:16
vanok написав:
Я вот не выдержал, погасил ворам из фонда...
Но вы же гасили Понду с переплатой на их лево-начисленные %%?
Оригинал договора от понда не получили -- мол в Реестре все есть, ну УБКИ почистили.
Я на такое не согласен.
Кстати, из УБКИ мою задолженность Понд убрал, вот жду шо Диджеи там нарисуют. Думаю им дороговато это будет стоить, не потянут
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:21
clientage написав: vanok написав:
Я вот не выдержал, погасил ворам из фонда...
Но вы же гасили Понду с переплатой на их лево-начисленные %%?
Оригинал договора от понда не получили -- мол в Реестре все есть, ну УБКИ почистили.
Я на такое не согласен.
Кстати, из УБКИ мою задолженность Понд убрал, вот жду шо Диджеи там нарисуют. Думаю им дороговато это будет стоить, не потянут
так если вы погасили фонду как ваш кредит мог пойти диджи?
фонд заникчемил гаашение самому себе?
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:23
clientage написав: vanok написав:
Я вот не выдержал, погасил ворам из фонда...
Но вы же гасили Понду с переплатой на их лево-начисленные %%?
Оригинал договора от понда не получили -- мол в Реестре все есть, ну УБКИ почистили.
Я на такое не согласен.
Кстати, из УБКИ мою задолженность Понд убрал, вот жду шо Диджеи там нарисуют. Думаю им дороговато это будет стоить, не потянут
Да с их гавняными %, уж не помню сколько но не много было около 1т, да и никто кроме фонда не претендовал на мои... потому и решил погасится.
А так воров из фонда бы к ответстенности, убрали бы все левые проценты и люди бы погасились фонду... но кому то это было не неужно, и в итоге продано за копейки...
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vanok
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:49
мои 2500,с начисленными непонятно кем процентами по итогу 5к.с копейками....по словам Диджи,и купленную ими аж за 26копеек....,пусть сосут вкусную конхфетку тузик......
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ROLF
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