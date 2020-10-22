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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5524552555265527

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:57

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  clientage написав:Судя по моим наблюдениям Диджеи таки договорились(за мзду малую), шо Кагор выдаст им отдельные оригиналы договоров, которыми те будут стращать заемщиков в Вайбере

Це привід запідозрити Діджеїв в шахрайстві.
Можна навіть стукнути за це на них.
В додатку до договору про продаж кредитного портфеля чітко зазначено що договорів немає.
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Повідомлень: 35388
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:27

Знову СМС від ФК Довіра і гарантія.
Чому ТОВ ДІджі Фінанс передали персональні дані ТОВ ФК Довіра і гарантія?
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35388
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1770 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5524552555265527
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