Це привід запідозрити Діджеїв в шахрайстві.
Можна навіть стукнути за це на них.
В додатку до договору про продаж кредитного портфеля чітко зазначено що договорів немає.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 02 гру, 2020 18:57
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Це привід запідозрити Діджеїв в шахрайстві.
Можна навіть стукнути за це на них.
В додатку до договору про продаж кредитного портфеля чітко зазначено що договорів немає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 08 гру, 2020 09:27
Знову СМС від ФК Довіра і гарантія.
Чому ТОВ ДІджі Фінанс передали персональні дані ТОВ ФК Довіра і гарантія?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:06
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:33
В мене від цих
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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