Це привід запідозрити Діджеїв в шахрайстві.
Можна навіть стукнути за це на них.
В додатку до договору про продаж кредитного портфеля чітко зазначено що договорів немає.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 02 гру, 2020 18:57
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Це привід запідозрити Діджеїв в шахрайстві.
Можна навіть стукнути за це на них.
В додатку до договору про продаж кредитного портфеля чітко зазначено що договорів немає.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 09:27
Знову СМС від ФК Довіра і гарантія.
Чому ТОВ ДІджі Фінанс передали персональні дані ТОВ ФК Довіра і гарантія?
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Додано: Вів 08 гру, 2020 12:06
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:33
В мене від цих
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:49
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
А мені Дж Фінанас прислав борг до оплати 60000. Реальний 20 в них на прозоро знайшов))
Шулери. Платити не буду,але готуватися до суду треба.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 17:22
В СМС чи по пошті листом прислали?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 12 гру, 2020 00:54
Додано: Суб 12 гру, 2020 11:04
Поштою. Поки що нічого конкретного бла-бла -бла ...до сплати 60К. (має бути 20)
Оригіналу в них немає,по телефону послав і блокую все що можна. Приват банк мій номер фінансовий новий сплавив їм в той же день- всі геть з Привату!!
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Додано: Суб 12 гру, 2020 14:16
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 12 гру, 2020 14:22
Там нема мокрого, там картинка с печатью и подписью. Туфта-с
И конверт БЕЗ единого почтового штемпеля, т.е. просто пионЭры разносят
... делайте хоть что-нибудь!
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